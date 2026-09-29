पतझड़ में परिवार संग लें स्वादिष्ट कद्दू की पाई का मजा, जानिए इसे बनाने का तरीका

पतझड़ में परिवार संग लें स्वादिष्ट कद्दू की पाई का मजा, जानिए इसे बनाने का तरीका
क्या है खबर?
पतझड़ का मौसम अपने साथ कई तरह के फल और सब्जियां लाता है। इन्हीं में से एक है कद्दू, जो न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पोषण से भी भरपूर है। आज हम आपको कद्दू की पाई बनाने की सरल रेसिपी बताने जा रहे हैं। यह मिठाई न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी है। आइए जानें कि कैसे आप घर पर आसानी से इस पाई को बना सकते हैं।
सामग्रियां
कद्दू की पाई के लिए जरूरी चीजें
कद्दू की पाई बनाने के लिए आपको कुछ सरल चीजों की जरूरत होगी, जो कि इस प्रकार हैं: एक मध्यम आकार का पका हुआ कद्दू, एक कप चीनी, अंडे की जगह दही, आधा कप दूध, एक चौथाई कप मक्खन, एक छोटा चम्मच दालचीनी पाउडर, आधी छोटा चम्मच अदरक का पाउडर, एक चुटकी नमक और एक पाई डिश।
आप चाहें तो इसमें अन्य चीजें भी शामिल कर सकते हैं, जैसे दालचीनी पाउडर और जायफल पाउडर आदि।
#1
कद्दू को तैयार करें
सबसे पहले कद्दू को धोकर छीलें और उसके बीज निकाल दें। अब इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें।
इसके बाद टुकड़ों को एक पतीले में डालकर थोड़े पानी के साथ उबालें, जब तक कि वे नरम न हो जाएं। लगभग 15-20 मिनट बाद कद्दू के टुकड़े नरम हो जाएंगे।
अब उन्हें ठंडा होने दें और फिर एक मिक्सर की मदद से पेस्ट बना लें। यह पेस्ट ही आपकी पाई के लिए मुख्य भरावन होगा।
#2
पाई का बेस बनाएं
पाई के लिए बेस बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े कटोरे में मैदा, मक्खन, चीनी और थोड़ा पानी मिलाकर गूंथ लें। इस मिश्रण को अच्छे से मिलाएं, जब तक कि यह एक चिकनी लोई में न बदल जाए।
अब इस लोई को हल्का-सा बेल लें, ताकि यह पाई डिश में अच्छे से फिट हो सके। इसके बाद लोई को पाई डिश में फैलाकर उसके किनारों को दबाकर सेट कर दें।
#3
भरावन तैयार करें
अब बारी आती है पाई के भरावन को बनाने की। इसके लिए एक बड़े कटोरे में दही, चीनी, दूध, मक्खन, कद्दू का पेस्ट, दालचीनी पाउडर, अदरक का पाउडर और नमक डालकर अच्छे से मिलाएं।
इस मिश्रण को तब तक फेंटे, जब तक कि यह एक समान न हो जाए। अब इस मिश्रण को तैयार किए गए पाई बेस पर डालें और इसे ओवन में 45 मिनट तक बेक करें।
बीच-बीच में पाई को जांचते रहें, ताकि वह जल न जाए।