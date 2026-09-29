पतझड़ में परिवार संग लें स्वादिष्ट कद्दू की पाई का मजा, जानिए इसे बनाने का तरीका

अब बारी आती है पाई के भरावन को बनाने की। इसके लिए एक बड़े कटोरे में दही, चीनी, दूध, मक्खन, कद्दू का पेस्ट, दालचीनी पाउडर, अदरक का पाउडर और नमक डालकर अच्छे से मिलाएं।

इस मिश्रण को तब तक फेंटे, जब तक कि यह एक समान न हो जाए। अब इस मिश्रण को तैयार किए गए पाई बेस पर डालें और इसे ओवन में 45 मिनट तक बेक करें।

बीच-बीच में पाई को जांचते रहें, ताकि वह जल न जाए।