घर पर आसानी से बनाएं प्रेटजेल, जिसका स्वाद घर में सभी को आएगा पसंद
क्या है खबर?
प्रेटजेल एक स्वादिष्ट और अलग तरह का नाश्ता है, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। यह न केवल बच्चों को पसंद आता है, बल्कि बड़ों के बीच भी यह काफी लोकप्रिय है। अगर आप भी इसे घर पर बनाना चाहते हैं तो यह लेख आपके लिए है। इसमें हम आपको प्रेटजेल बनाने का आसान तरीका बताएंगे, जिससे आप इसे जल्दी और बिना किसी परेशानी के तैयार कर सकते हैं। आइए इसे बनाने का सही तरीका जानते हैं।
सामग्री
प्रेटजेल बनाने के लिए जरूरी सामान
प्रेटजेल बनाने के लिए आपको कुछ सामान्य चीजों की जरूरत होगी। इनमें मुख्य रूप से मैदा, दूध, चीनी, नमक, बेकिंग सोडा और मक्खन शामिल हैं।
अगर आप चाहें तो इसमें अंडा भी डाल सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह वैकल्पिक है। इन सभी चीजों को मिलाकर आप एक अच्छा आटा तैयार कर सकते हैं।
यह नाश्ता किसी भी मौके पर बनाया जा सकता है और सभी को जरूर पसंद आएगा।
#1
आटा गूंथने का तरीका
प्रेटजेल का आटा गूंथने के लिए सबसे पहले एक बड़े कटोरे में मैदा लें। इसमें थोड़ा नमक, चीनी और बेकिंग सोडा डालकर अच्छे से मिलाएं।
अब इसमें धीरे-धीरे दूध डालें और नरम आटा गूंथ लें। ध्यान रखें कि आटा ज्यादा सख्त न हो और इसे हल्का नरम रखें, ताकि इसे आसानी से बेल सकें।
आटा गूंथने के बाद इसे ढककर आधे घंटे के लिए अलग रख दें, ताकि यह अच्छे से तैयार हो सके।
#2
प्रेटजेल को आकार दें
जब आटा तैयार हो जाए तो इसे छोटी-छोटी लोइयों में बांट लें। अब हर लोई को लंबा घुमाते हुए इसे प्रेटजेल के आकार में तैयार करें।
इसके लिए पहले लोई को लंबा बेलें और फिर इसे यू के आकार में मोड़ें। इसके दोनों सिरों को क्रॉस करते हुए ऊपर की ओर लाएं और हल्के-से दबा दें।
इस प्रक्रिया को सभी लोइयों के साथ दोहराएं। आप चाहें तो इन्हें अलग-अलग रचनात्मक आकार भी दे सकते हैं।
#3
प्रेटजेल को हल्का उबालें
एक बड़े बर्तन में पानी गर्म करें और उसमें थोड़ा बेकिंग सोडा मिला दें। जैसे ही पानी उबालने लगे, तैयार किए गए प्रेटजेल को एक-एक करके इसमें डालें।
इन्हें लगभग 30 सेकंड तक पानी में रखें। इससे प्रेटजेल को अच्छा रंग और स्वाद मिलेगा।
उबालने के बाद इन्हें बाहर निकालें और बेकिंग ट्रे पर रखें। ध्यान रखें कि प्रेटजेल एक-दूसरे से चिपकें नहीं। इसके बाद इन्हें बेक कर लें और अपनी पसंद के अनुसार परोसें।