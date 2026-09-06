आलू चीज क्रोकट बनाने के लिए अपनाएं ये आसान तरीका, बच्चों को जरूर आएंगे पसंद
क्या है खबर?
आलू चीज क्रोकट एक स्वादिष्ट और कुरकुरा स्नैक है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। यह व्यंजन बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को पसंद आता है। आलू और चीज का मेल इसे खास बनाता है। इस लेख में हम आपको इस व्यंजन की आसान रेसिपी बताएंगे, जिसे आप किसी भी समय बना सकते हैं और अपने परिवार या मेहमानों को खुश कर सकते हैं। आइए जानें कि इसे कैसे बनाया जा सकता है।
सामग्री
इस स्नैक के लिए आवश्यक सामग्री
आलू चीज क्रोकट बनाने के लिए आपको कुछ सरल सामग्री की आवश्यकता होगी।
इसमें उबले हुए आलू, कद्दूकस किया हुआ चीज, हरी मिर्च, हरा धनिया, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ब्रेड का चूरा और तेल शामिल हैं।
आप चाहें तो इसमें अपने पसंदीदा मसाले भी मिला सकते हैं। इस रेसिपी में इस्तेमाल होने वाली सामग्री न केवल सस्ती होती हैं, बल्कि आसानी से बाजार में भी मिल जाती हैं।
#1
आलू को उबालें और मैश करें
सबसे पहले आवश्यक मात्रा में आलू लें और उन्हें अच्छे से धोकर काट लें। अब इन्हें कुकर में पानी डालकर अच्छे से उबाल लें।
जब आलू नरम हो जाएं तो उन्हें ठंडा होने दें और फिर छीलकर अच्छे से मसल लें, ताकि उनमें गांठें न रह जाएं। यह आलू का मिश्रण क्रोकट का मुख्य आधार होगा।
ध्यान रखें कि आलू अच्छे से मसलें, ताकि क्रोकट बनाते समय कोई दिक्कत न हो।
#2
मसाले मिलाएं
मसले हुए आलू में स्वादानुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और कद्दूकस किया हुआ चीज मिलाएं।
आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा हरा धनिया भी डाल सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा।
इन मसालों को अच्छे से मिलाएं, ताकि हर बाइट में एक समान स्वाद मिले। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा अमचूर पाउडर या गरम मसाला भी मिला सकते हैं, ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए।
#3
आकार दें
अब इस मिश्रण को छोटे-छोटे गोले बनाकर क्रोकट का आकार दें। आप चाहें तो इन्हें बेलनाकार या गोल आकार दे सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे।
सभी गोले बना लेने के बाद उन्हें थोड़ा ठंडा होने दें, ताकि वे अच्छे से सेट हो जाएं। अगर आप चाहें तो इन गोले को थोड़ा चपटा करके भी आकार दे सकते हैं, जिससे इन्हें तलना आसान हो जाएगा।
इससे इनका कुरकुरापन भी अच्छा आएगा।
#4
तलने का तरीका
अब तैयार गोले को ब्रेड के चूरे में लपेटकर गर्म तेल में तलें, जब तक कि वे सुनहरे भूरे न हो जाएं। इन्हें दोनों ओर से अच्छी तरह तलें, ताकि अंदर का चीज भी पिघल जाए।
तलने के बाद इन्हें किचन टॉवल पर निकाल लें, ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए। तलने के बाद इन्हें गर्मा-गर्म परोसें।
आप इन्हें हरी चटनी या टमाटर की चटनी के साथ परोस सकते हैं। यह स्नैक किसी भी मौके पर खाया जा सकता है।