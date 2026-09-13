घर पर आसानी से बनाया जा सकता है पोडी मसाला, बाजार से बेहतर होगा स्वाद
क्या है खबर?
पोडी मसाला एक प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय मसाला है, जिसका इस्तेमाल इडली, डोसा, वड़ा और अप्पम जैसे खाने के साथ किया जाता है। यह मसाला खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छा होता है। इसे घर पर बनाना बहुत आसान है और इसमें इस्तेमाल होने वाले मसाले खाने को स्वादिष्ट बनाने के साथ पाचन में भी मदद करते हैं। अगर आप इसे घर पर बनाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए आसान तरीके को अपनाएं।
#1
उड़द दाल को अच्छे से भूनें
उड़द दाल पोडी मसाले का एक जरूरी हिस्सा है। इसे भूनने के लिए कढ़ाई में थोड़ा-सा तेल गर्म करें।
उसमें उड़द दाल डालें और धीमी आंच पर हल्का सुनहरा होने तक भूनें। दाल को लगातार चलाते रहें, ताकि यह न जले।
जब दाल अच्छी तरह से भुन जाए तो इसे ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल लें। ठंडी हुई दाल को मिक्सर में डालकर पीस लें, लेकिन ध्यान रखें कि इसे बहुत ज्यादा महीन न पीसें।
#2
चना दाल को भूनकर तैयार करें
चना दाल पोडी मसाले का दूसरा मुख्य हिस्सा है। इसे भूनने के लिए कढ़ाई में थोड़ा-सा तेल गर्म करें।
फिर उसमें चना दाल डालें और इसे धीमी आंच पर हल्का भूरा होने तक भूनें। भूनते समय दाल को लगातार चलाते रहें, ताकि यह न जले और इसका स्वाद खराब न हो।
जब दाल अच्छी तरह से भुन जाए तो इसे ठंडा होने के लिए अलग रख दें। ठंडी होने के बाद इसे मिक्सर में डालकर हल्का दरदरा पीस लें।
#3
धनिया के दाने को भूनें
पोडी मसाले में धनिया के दाने का उपयोग इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है। धनिया के दाने को भूनने के लिए कढ़ाई में थोड़ा-सा तेल गर्म करें।
उसमें धनिया के दाने डालें और धीमी आंच पर भूरा होने तक भूनें। इन्हें लगातार चलाते रहें, ताकि ये जल न जाएं।
जब दाने अच्छी तरह से भुन जाएं तो इन्हें ठंडा होने के लिए अलग रख दें। ठंडी होने के बाद इन्हें भी मिक्सर में डालकर पीस लें।
#4
सूखी लाल मिर्च को भूनकर तैयार करें
पोडी मसाले में तीखापन लाने के लिए सूखी लाल मिर्च का उपयोग होता है। लाल मिर्च को भूनने के लिए कढ़ाई में थोड़ा-सा तेल गर्म करें।
उसमें सूखी लाल मिर्च डालें और धीमी आंच पर कुरकुरा होने तक भूनें। भूनते समय मिर्च को लगातार चलाते रहें, ताकि इनका स्वाद खराब न हो।
जब मिर्च अच्छी तरह से भुन जाएं तो इन्हें ठंडा होने के लिए अलग रख दें। ठंडी होने के बाद इन्हें भी मिक्सर में डालकर पीस लें।
#5
सबको मिलाकर मसाला तैयार करें
अब सभी सामग्रियों को साथ मिक्सर में डालें और इन्हें बारीक पीस लें। ध्यान रखें कि मसाला ज्यादा बारीक न हो, इसे थोड़ा दरदरा रखें, ताकि इसका स्वाद और खुशबू बेहतर बनी रहे।
तैयार पोडी मसाले को एक साफ और सूखे डिब्बे में भरकर रख लें। यह मसाला लंबे समय तक खराब नहीं होता और इसे आप जब चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसे इडली, डोसा या किसी भी दक्षिण भारतीय खाने के साथ परोसें और स्वाद का आनंद लें।