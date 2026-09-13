पोड़ी मसाला बनाने की विधि

घर पर आसानी से बनाया जा सकता है पोडी मसाला, बाजार से बेहतर होगा स्वाद

लेखन सयाली 06:49 pm Sep 13, 202606:49 pm

क्या है खबर?

पोडी मसाला एक प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय मसाला है, जिसका इस्तेमाल इडली, डोसा, वड़ा और अप्पम जैसे खाने के साथ किया जाता है। यह मसाला खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छा होता है। इसे घर पर बनाना बहुत आसान है और इसमें इस्तेमाल होने वाले मसाले खाने को स्वादिष्ट बनाने के साथ पाचन में भी मदद करते हैं। अगर आप इसे घर पर बनाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए आसान तरीके को अपनाएं।