पपीते के हलवे की रेसिपी

पपीते से बनाया जा सकता है बेहद स्वादिष्ट हलवा, जानिए इस मिठाई की आसान रेसिपी

लेखन सयाली 11:56 am Jul 18, 202611:56 am

क्या है खबर?

पपीता एक ऐसा फल है, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। आमतौर पर लोग इसे सलाद या जूस के रूप में ही खाते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि पपीते से हलवा भी बनाया जा सकता है? जी हां, पपीते का हलवा एक अनोखी और स्वादिष्ट मिठाई है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। आइए आज हम आपको इस लजीज मिठाई की आसान रेसिपी बताते हैं।