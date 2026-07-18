Loading...
होम / खबरें / लाइफस्टाइल की खबरें / पपीते से बनाया जा सकता है बेहद स्वादिष्ट हलवा, जानिए इस मिठाई की आसान रेसिपी
पपीते से बनाया जा सकता है बेहद स्वादिष्ट हलवा, जानिए इस मिठाई की आसान रेसिपी
पपीते के हलवे की रेसिपी

पपीते से बनाया जा सकता है बेहद स्वादिष्ट हलवा, जानिए इस मिठाई की आसान रेसिपी

लेखन सयाली
Jul 18, 2026
11:56 am
क्या है खबर?

पपीता एक ऐसा फल है, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। आमतौर पर लोग इसे सलाद या जूस के रूप में ही खाते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि पपीते से हलवा भी बनाया जा सकता है? जी हां, पपीते का हलवा एक अनोखी और स्वादिष्ट मिठाई है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। आइए आज हम आपको इस लजीज मिठाई की आसान रेसिपी बताते हैं।

सामान

पपीता हलवा बनाने के लिए जरूरी सामान

पपीता हलवा बनाना बेहद आसान है और इसमें पड़ने वाली सभी सामग्रियां आपको आसानी से बाजार में मिल जाएंगी।

इसके लिए आपको एक बड़ा पपीता (छिला हुआ और बीज निकाला हुआ), डेढ़ कप दूध, एक कप चीनी, आधा कप घी, 4-5 बादाम और पिस्ता (बारीक कटे हुए), एक चौथाई चम्मच इलायची पाउडर, थोड़ा-सा केसर (वैकल्पिक) और थोड़ा-सा नींबू का रस (वैकल्पिक) चाहिए होगा।

आप मात्रा को खाने वालों के हिसाब से बढ़ा या घटा भी सकते हैं।

#1

पपीते को कैसे तैयार करें

पपीते को अच्छे से धोकर छील लें और बीज निकाल दें। अब इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें या फिर मिक्सी में पीस लें।

अगर आप मिक्सी का उपयोग कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि पपीते को दरदरा ही पीसें, ताकि उसका पानी न निकले। इससे पपीते का हलवा और भी स्वादिष्ट बनेगा।

पीसने के बाद पपीते को एक बर्तन में निकाल लें और दूध के साथ पकाने के लिए रख दें।

ADVERTISEMENT

#2

पपीते को दूध में पकाएं

अब एक पैन में दूध को उबालने के लिए रखें और उसमें पपीते के टुकड़े डाल दें। मध्यम आंच पर इसे पकाएं और बीच-बीच में चलाते रहें, ताकि पपीता अच्छी तरह से दूध में मिल जाए।

जब मिश्रण गाढ़ा होने लगे तो समझ जाएं कि पपीता अच्छे से पक गया है। इस चरण में आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि पपीते को पूरी तरह से गाढ़ा होने में थोड़ा समय लग सकता है।

ADVERTISEMENT

#3

घी और चीनी मिलाकर दें हलवे को अंतिम रूप

जब पपीते का मिश्रण पूरी तरह से गाढ़ा हो जाए तो उसमें घी और चीनी डालें। अच्छे से मिलाने के बाद इसे धीमी आंच पर पकाएं, ताकि चीनी पूरी तरह से घुल जाए।

इस चरण पर आप अपनी पसंद अनुसार चीनी की मात्रा कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसमें केसर भी डाल सकते हैं, जिससे हलवे को एक खास रंग मिलेगा और उसका स्वाद भी बढ़ जाएगा।

ADVERTISEMENT