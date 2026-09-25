घर पर बनाएं पनीर कोफ्ता

घर पर आसानी से बनाया जा सकता है पनीर कोफ्ता, जानिए इसकी रेसिपी

लेखन सयाली 05:38 pm Sep 25, 202605:38 pm

क्या है खबर?

पनीर कोफ्ता एक पसंदीदा भारतीय व्यंजन है, जो किसी भी खास मौके या रोजमर्रा के खाने में विशेष स्वाद जोड़ सकता है। यह व्यंजन उत्तर भारत में बहुत लोकप्रिय है। पनीर कोफ्ता को बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन इसका स्वाद इतना अच्छा है कि इसे खाने वाले हर कोई इसकी तारीफ करता है। आइए आज हम आपको पनीर कोफ्ता बनाने की सरल रेसिपी बताते हैं, ताकि आप इसका आनंद ले सकें।