घर पर आसानी से बनाया जा सकता है पनीर कोफ्ता, जानिए इसकी रेसिपी
क्या है खबर?
पनीर कोफ्ता एक पसंदीदा भारतीय व्यंजन है, जो किसी भी खास मौके या रोजमर्रा के खाने में विशेष स्वाद जोड़ सकता है। यह व्यंजन उत्तर भारत में बहुत लोकप्रिय है। पनीर कोफ्ता को बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन इसका स्वाद इतना अच्छा है कि इसे खाने वाले हर कोई इसकी तारीफ करता है। आइए आज हम आपको पनीर कोफ्ता बनाने की सरल रेसिपी बताते हैं, ताकि आप इसका आनंद ले सकें।
सामग्री
पनीर कोफ्ता बनाने के लिए जरूरी सामान
पनीर कोफ्ता बनाने के लिए आपको 250 ग्राम पनीर (कद्दूकस किया हुआ), 2 आलू (उबले और मैश किए हुए), एक कप ब्रेड का चूरा, आधा कप हरी मटर, एक बड़ा चम्मच हरी मिर्च (बारीक कटी हुई), एक बड़ा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट, आधा छोटा चम्मच जीरा, एक छोटा चम्मच गरम मसाला, नमक (स्वादानुसार), तेल (तलने के लिए), 2 बड़े चम्मच मक्खन, 2 कप टमाटर, एक कप मलाई और सूखी मेथी चाहिए होंगे।
#1
कोफ्ते के लिए पनीर का मिश्रण बनाएं
पनीर कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े कटोरे में मैश किए हुए आलू, कद्दूकस किया हुआ पनीर, हरी मिर्च, उबली हुई मटर और थोड़ा नमक मिलाएं।
इस मिश्रण को अच्छे से मिलाकर एक चिकना मिश्रण बना लें। अब इस मिश्रण से छोटे-छोटे गोले बना लें।
इन गोलों को ब्रेड के चूरे में लपेटकर एक तरफ रख दें। इससे कोफ्ते को तलने के लिए तैयार करना आसान हो जाएगा।
#2
ग्रेवी के लिए मसाले पकाएं
अब एक पैन में मक्खन गर्म करें और उसमें जीरा भूनें। जब जीरा भुन जाए तो इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें और इसे हल्का भूरा होने तक पकाएं।
इसके बाद इसमें बारीक कटी हुई टमाटर डालें और उन्हें नरम होने तक पकाएं। अब इसमें गरम मसाला, नमक और सूखा मेथी पत्ता डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
इस ग्रेवी को 5-7 मिनट तक पकाने के बाद इसमें मलाई डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
#3
कोफ्ता ग्रेवी में डालें
जब ग्रेवी अच्छी तरह से पक जाए तो उसमें तैयार किए हुए कोफ्ते डालें और इसे धीमी आंच पर 5-10 मिनट तक पकने दें। ध्यान रखें कि कोफ्ते को ज्यादा चलाना नहीं है, नहीं तो वे टूट जाएंगे।
अब इस व्यंजन को गैस से उतारकर इसे गर्मा-गर्म रोटी, नान या पराठे के साथ परोसें। इसके साथ रायता या सलाद भी परोस सकते हैं।
इस तरह से आपका स्वादिष्ट पनीर कोफ्ता तैयार हो जाएगा।