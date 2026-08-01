कोई खास तरह की सब्जी खाने का मन है? एक बाद बनाकर देखें लजीज पनीर जालफ्रेजी
क्या है खबर?
पनीर जालफ्रेजी एक स्वादिष्ट और लोकप्रिय भारतीय व्यंजन है, जिसे घर पर बनाना काफी आसान है। यह व्यंजन विभिन्न सब्जियों और मसालों के साथ पनीर को मिलाकर तैयार किया जाता है। इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और यह खाने में बेहद लजीज होता है। आइए जानते हैं कि पनीर जालफ्रेजी के लिए किन-किन सामग्रियों की जरूरत होती है और इसे बनाने का तरीका क्या है। इसकी रेसिपी आपको भी काफी आसान लगेगी।
सामग्री
पनीर जालफ्रेजी के लिए जरूरी सामग्री
पनीर जालफ्रेजी बनाने के लिए आपको 250 ग्राम पनीर (बड़े-बड़े टुकड़ों में कटा हुआ), एक शिमला मिर्च (लंबाई में कटी हुई), एक पत्तागोभी (बारीक कटी हुई), एक गाजर (लंबाई में कटी हुई), 5-6 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई), 2 प्याज (बारीक कटी हुई), 2 टमाटर (बारीक कटे हुए), एक चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक (स्वादानुसार) और एक चम्मच जितना तेल चाहिए होगा।
रेसिपी
पनीर जालफ्रेजी बनाने का तरीका
सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। फिर प्याज डालकर हल्का भूरा होने तक पकाएं।
इसके बाद टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर और पत्तागोभी डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इसमें हल्दी पाउडर, गरम मसाला और नमक डालकर मसालों को अच्छी तरह से पकाएं।
अंत में पनीर के टुकड़े डालकर धीमी आंच पर कुछ मिनट पकाएं. ताकि सारे मसाले पनीर में अच्छे से मिल जाएं।
सजावट
पनीर जालफ्रेजी को सजाने का तरीका
पनीर जालफ्रेजी को सजाने के लिए इसे एक सर्विंग प्लेट में डालें और ऊपर से बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती भी छिड़क दें।
आप चाहें तो इसमें नींबू का रस भी निचोड़ सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। इसे गर्मा-गर्म परोसें और अपने परिवार या मेहमानों के साथ इसका आनंद लें।
यह व्यंजन रोटी, पराठा, पूड़ी या नान के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगता है।
फायदे
पनीर जालफ्रेजी के फायदे
पनीर जालफ्रेजी में कई प्रकार की सब्जियां और पनीर शामिल होते हैं, जिससे यह सेहतमंद बनता है। सब्जियां विटामिन और मिनरल से भरपूर होती हैं, जबकि पनीर प्रोटीन का अच्छा स्रोत है।
यह व्यंजन बिना किसी अप्राकृतिक मसाले के बनाया जाता है, जिससे यह सेहत के लिए भी अच्छा होता है।
अगर आप अपने खाने में कुछ नया लाना चाहते हैं तो पनीर जालफ्रेजी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है।