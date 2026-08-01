पनीर जालफ्रेजी की रेसिपी

कोई खास तरह की सब्जी खाने का मन है? एक बाद बनाकर देखें लजीज पनीर जालफ्रेजी

लेखन सयाली 02:20 pm Aug 01, 202602:20 pm

क्या है खबर?

पनीर जालफ्रेजी एक स्वादिष्ट और लोकप्रिय भारतीय व्यंजन है, जिसे घर पर बनाना काफी आसान है। यह व्यंजन विभिन्न सब्जियों और मसालों के साथ पनीर को मिलाकर तैयार किया जाता है। इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और यह खाने में बेहद लजीज होता है। आइए जानते हैं कि पनीर जालफ्रेजी के लिए किन-किन सामग्रियों की जरूरत होती है और इसे बनाने का तरीका क्या है। इसकी रेसिपी आपको भी काफी आसान लगेगी।