मशरूम सॉस पास्ता का स्वाद आपको जरूर आएगा पसंद, जानिए इसकी रेसिपी
क्या है खबर?
पास्ता एक ऐसा व्यंजन है, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को पसंद आता है। अगर इसे घर पर बनाया जाए तो इसका मजा और भी दोगुना हो जाता है। खासकर जब बात हो मशरूम सॉस पास्ता की, जो अपने खास स्वाद और खुशबू से सबको लुभा देता है। आइए आज हम आपको मशरूम सॉस पास्ता की रेसिपी बताते हैं, जिसे आप कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं।
सामग्री
मशरूम सॉस पास्ता के लिए जरूरी चीजें
मशरूम सॉस पास्ता बनाने के लिए आपको कुछ जरूरी चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि 250 ग्राम पास्ता, 200 ग्राम मशरूम, 2 बड़े चम्मच मक्खन, एक कप मलाई, एक चम्मच लहसुन का पेस्ट, नमक और काली मिर्च (स्वादानुसार), एक चम्मच ऑरिगेनो, एक चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा कप कद्दूकस किया हुआ चीज और हरी धनिया (सजावट के लिए)।
इन चीजों से आप आराम से 4 लोगों के लिए पास्ता बना सकते हैं।
#1
पास्ता उबालने का तरीका
सबसे पहले एक बड़े बर्तन में पानी उबाल लें, फिर उसमें थोड़ा नमक डालें। अब इसमें पास्ता डालकर पैकेट पर दिए गए निर्देशों के अनुसार उबालें।
जब पास्ता अच्छे से नरम हो जाए तो उसे छानकर ठंडे पानी से धो लें, ताकि उसकी गर्माहट कम हो जाए।
इसके बाद पास्ता को एक प्लेट में निकाल लें और थोड़ा-सा तेल डालकर अच्छे से मिला लें, ताकि वह आपस में चिपके नहीं।
#2
मशरूम को भूनने का तरीका
अब एक कढ़ाई में मक्खन गर्म करें और उसमें लहसुन का पेस्ट भूनें, जब तक कि उसकी खुशबू न आने लगे। इसके बाद इसमें पतले कटे हुए मशरूम डालकर उन्हें हल्का भूरा होने तक भूनें।
मशरूम को ज्यादा न पकाएं, क्योंकि इससे उनका कुरकुरापन चला जाएगा और स्वाद भी बदल जाएगा।
जब मशरूम अच्छे से भून जाएं तो गैस बंद कर दें और उन्हें एक प्लेट में निकाल लें, ताकि वे ठंडे हो जाएं।
#3
सॉस बनाने का तरीका
अब उसी कढ़ाई में जिसमें मशरूम बने थे, उसमें मलाई डालें और उसे धीमी आंच पर गर्म करें। इसमें नमक, काली मिर्च, ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स मिलाएं।
इस मिश्रण को अच्छे से मिलाते रहें, ताकि मलाई जल न जाए। जब सॉस गाढ़ी हो जाए तो इसमें भुने हुए मशरूम डालकर अच्छे से मिलाएं।
इस सॉस को तब तक पकाएं जब तक कि यह अच्छे से गाढ़ी न हो जाए और उसका रंग बदलकर मलाई जैसा न हो जाए।
#4
पास्ता को सॉस के साथ परोसने का तरीका
अब उबले हुए पास्ता को तैयार की गई सॉस में डालकर अच्छे से मिलाएं, ताकि सॉस पूरे पास्ता पर फैल जाए। इस मिश्रण को 2-3 मिनट तक पकाएं, ताकि सभी फ्लेवर्स अच्छे से मिल जाएं।
इसके बाद गैस बंद कर दें और पास्ता को प्लेट में निकाल लें। ऊपर से कद्दूकस किया हुआ चीज और हरी धनिया डालकर सजाएं।
आपका स्वादिष्ट मशरूम सॉस पास्ता तैयार है, जिसे आप गर्मा-गर्म परोस सकते हैं।