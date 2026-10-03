मशरूम सॉस पास्ता का स्वाद आपको जरूर आएगा पसंद, जानिए इसकी रेसिपी

अब उसी कढ़ाई में जिसमें मशरूम बने थे, उसमें मलाई डालें और उसे धीमी आंच पर गर्म करें। इसमें नमक, काली मिर्च, ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स मिलाएं।

इस मिश्रण को अच्छे से मिलाते रहें, ताकि मलाई जल न जाए। जब सॉस गाढ़ी हो जाए तो इसमें भुने हुए मशरूम डालकर अच्छे से मिलाएं।

इस सॉस को तब तक पकाएं जब तक कि यह अच्छे से गाढ़ी न हो जाए और उसका रंग बदलकर मलाई जैसा न हो जाए।