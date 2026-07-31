आइसक्रीम सैंडविच की रेसिपी

मुंबई स्टाइल आइसक्रीम सैंडविच खा कर दिल हो जाएगा खुश, जानिए बनाने का तरीका

लेखन सयाली 12:16 pm Jul 31, 202612:16 pm

क्या है खबर?

मुंबई स्टाइल आइसक्रीम सैंडविच एक स्वादिष्ट और मजेदार डेजर्ट है, जिसे बच्चे और बड़े पसंद करते हैं। यह खासतौर पर गर्मियों में बहुत लोकप्रिय है। इस रेसिपी में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर पर आसानी से मुंबई स्टाइल आइसक्रीम सैंडविच बना सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ साधारण सामग्रियों की जरूरत होगी और इसे बनाना भी बहुत आसान है। आइए जानें कि इसे बनाने के लिए क्या-क्या सामग्रियां चाहिए और कैसे इसे बनाया जा सकता है।