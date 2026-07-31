मुंबई स्टाइल आइसक्रीम सैंडविच खा कर दिल हो जाएगा खुश, जानिए बनाने का तरीका
क्या है खबर?
मुंबई स्टाइल आइसक्रीम सैंडविच एक स्वादिष्ट और मजेदार डेजर्ट है, जिसे बच्चे और बड़े पसंद करते हैं। यह खासतौर पर गर्मियों में बहुत लोकप्रिय है। इस रेसिपी में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर पर आसानी से मुंबई स्टाइल आइसक्रीम सैंडविच बना सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ साधारण सामग्रियों की जरूरत होगी और इसे बनाना भी बहुत आसान है। आइए जानें कि इसे बनाने के लिए क्या-क्या सामग्रियां चाहिए और कैसे इसे बनाया जा सकता है।
#1
आइसक्रीम की तैयारी
सबसे पहले आपको अपनी पसंद की आइसक्रीम तैयार करनी होगी। आप वनीला, चॉकलेट या स्ट्रॉबेरी जैसी किसी भी स्वाद की आइसक्रीम चुन सकते हैं।
अगर आप घर पर आइसक्रीम बना रहे हैं तो दूध, चीनी और अपने पसंदीदा स्वाद का चुनाव करें। इसे अच्छे से मिलाकर फ्रीजर में जमने के लिए रख दें।
ध्यान रखें कि आइसक्रीम को अच्छी तरह से फेंटकर तैयार करना है, ताकि उसमें हवा भर जाए और वह मलाईदार बने।
#2
बिस्किट तैयार करें
आइसक्रीम तैयार होने के बाद अब बारी आती है बिस्किट बनाने की। इसके लिए आपको मैदा, चीनी, मक्खन, दूध और फ्लेवर आदि को मिलाकर चौकोर या गोल बिस्किट बनाने होंगे।
आप बाजार में मिलने वाले बिस्किट भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हों। बिस्किट को एक समान काटें, ताकि सैंडविच बनाने में कोई दिक्कत न हो।
ध्यान रखें कि दोनों बिस्किट एक ही आकार और मोटाई के हों, ताकि सैंडविच अच्छा लगे और खाने में भी स्वादिष्ट लगे।
#3
आइसक्रीम लगाएं
अब बारी आती है बिस्किट के बीच में आइसक्रीम लगाने की। इसके लिए दोनों बिस्किट के एक तरफ हल्का-सा मक्खन फैलाएं। मक्खन फैलाने से उनकी परत चिकनी हो जाती है और उन्हें खाने में ज्यादा मजा आता है।
इसके बाद अपनी तैयार की गई आइसक्रीम को चम्मच की मदद से बिस्किट के बीच में लगा दें। ध्यान रहे कि आइसक्रीम हर तरफ से बराबर मात्रा में ही लगे, ताकि स्वाद में कमी न आए।
#4
सैंडविच को परोसें
अब इस सैंडविच को अच्छी तरह से जमने के लिए फ्रीजर में रख दें। ऐसा करने से वह अच्छी तरह सेट हो जाएगा और स्वाद भी बेहतरीन आएगा।
सैंडविच के ऊपर कोई मोटा टिश्यू लगाना न भूलें, ताकि आइसक्रीम पिघलने का डर न रहे। इसे ठंडा-ठंडा ही परोसें और परिवार और दोस्तों के साथ इसका आनंद उठाएं।
आप इस डेजर्ट को किसी भी खास मौके पर बनाकर खा सकते हैं।