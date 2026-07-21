घर पर आसानी से बनाई जा सकती है मोजरेला चीज, जानिए इसकी सरल रेसिपी
क्या है खबर?
मोजरेला चीज एक ऐसा चीज है, जो अपनी मुलायम और स्ट्रेची बनावट के लिए जानी जाती है। आमतौर पर इसे पास्ता, पिज्जा और सलाद में इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो यह चीज बाजार में महंगी मिलती है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि इस स्वादिष्ट चीज को घर पर बनाना कितना आसान है? इस लेख में हम आपको मोजरेला चीज बनाने की पूरी रेसिपी बताएंगे, जिससे आप अपने घर पर ही इस चीज का आनंद ले सकते हैं।
#1
दूध को गर्म करें
सबसे पहले एक बड़े बर्तन में ताजा दूध डालें और उसे मध्यम आंच पर गर्म करें। ध्यान रखें कि दूध को उबालना नहीं है, बस उसे हल्का गर्म करना है, ताकि वह गुनगुना हो जाए।
इससे मोजरेला चीज बनाने के लिए दूध का तापमान सही रहेगा। जब दूध गर्म हो जाए तो उसे चूल्हे से उतार लें और थोड़ा ठंडा होने दें।
इस प्रक्रिया से दूध में मौजूद कीटाणु मर जाएंगे और चीज बनाने में मदद मिलेगी।
#2
सिरका मिलाएं
जब दूध थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसमें सिरका मिलाएं। सिरका मिलाने से दूध में मौजूद प्रोटीन और चर्बी अलग हो जाते हैं, जिससे पनीर बनने लगता है।
इस मिश्रण को हल्के हाथों से मिलाते रहें, ताकि पनीर अच्छे से बन सके। अब इस मिश्रण को कुछ मिनट छोड़ दें, ताकि पनीर और पानी अलग हो जाएं।
इसके बाद पनीर को छान लें और ठंडे पानी से धो लें, ताकि उसका खट्टापन कम हो जाए।
#3
पनीर को गूंथें
पनीर को अच्छे से छानने के बाद इसे अपने हाथों से गूंथें। इस समय आप चाहें तो इसमें थोड़ा नमक मिला सकते हैं, ताकि इसका स्वाद और भी अच्छा हो सके।
गूंथते समय ध्यान रखें कि पनीर बहुत ज्यादा सख्त न हो, बस हल्का-सा लचीला रखें, ताकि वह आसानी से फट सके। इस प्रक्रिया से आपकी मोजरेला चीज तैयार हो जाएगी, जिसे आप अलग-अलग व्यंजनों में इस्तेमाल कर सकते हैं।
#4
चीज को आकार दें
पनीर को अपने हाथों में लेकर उसके छोटे-छोटे गोले बना लें। इनको माइक्रोवेव-सेफ बाउल में रखें और गर्म करने के लिए एक मिनट तक माइक्रोवेव करें। इससे चीज नरम और स्ट्रेची हो जाएगी।
बाउल के तले में जमा हुए अतिरिक्त व्हे को सावधानी से निकाल लें। अब इन्हें एक साथ मिलाकर दोबारा गूंथें और गोल आकार देकर ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दें।
जब भी आप कुछ बनाएं तो उसे घिसकर उसके ऊपर डाल दें।