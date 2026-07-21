मोजरेला चीज की रेसिपी

घर पर आसानी से बनाई जा सकती है मोजरेला चीज, जानिए इसकी सरल रेसिपी

लेखन सयाली 03:42 pm Jul 21, 202603:42 pm

क्या है खबर?

मोजरेला चीज एक ऐसा चीज है, जो अपनी मुलायम और स्ट्रेची बनावट के लिए जानी जाती है। आमतौर पर इसे पास्ता, पिज्जा और सलाद में इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो यह चीज बाजार में महंगी मिलती है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि इस स्वादिष्ट चीज को घर पर बनाना कितना आसान है? इस लेख में हम आपको मोजरेला चीज बनाने की पूरी रेसिपी बताएंगे, जिससे आप अपने घर पर ही इस चीज का आनंद ले सकते हैं।