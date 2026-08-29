बच्चों के लिए घर पर ही बना लें मिल्क चॉकलेट बार, जानिए बनाने का तरीका
क्या है खबर?
मिल्क चॉकलेट बार बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को पसंद होते हैं। ये न केवल स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि इनमें पोषण भी होता है। क्या आप जानते हैं कि आप घर पर भी मिल्क चॉकलेट बार बना सकते हैं? इस लेख में हम आपको एक आसान रेसिपी बताएंगे, जिससे आप अपने परिवार और दोस्तों के लिए इसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ साधारण सामग्री की आवश्यकता होगी और इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा।
#1
सबसे पहले सामग्री तैयार करें
मिल्क चॉकलेट बार बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी चीजें तैयार करें। आपको डार्क चॉकलेट, दूध पाउडर, चीनी, मक्खन और वनीला एसेंस चाहिए होगा।
आप चाहें तो इसमें सूखे मेवे भी डाल सकते हैं, जैसे बादाम, काजू या पिस्ता। इन चीजों को एक साथ मिलाकर आप एक बेहतरीन चॉकलेट का मिश्रण तैयार कर सकते हैं।
ध्यान रखें कि सभी सामग्री ताजा हो, ताकि चॉकलेट बार का स्वाद अच्छा आ सके।
#2
चॉकलेट मिश्रण को पिघलाएं
अब बारी आती है चॉकलेट मिश्रण को पिघलाने की। इसके लिए सबसे पहले डार्क चॉकलेट को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और उन्हें एक बर्तन में डालें।
अब इस बर्तन को धीमी आंच पर रखकर चॉकलेट को पिघलाएं। ध्यान रखें कि चॉकलेट जल न जाए, इसलिए इसे लगातार हिलाते रहें।
जब सारी चॉकलेट पूरी तरह से पिघल जाए तो इसे आंच से उतारकर थोड़ा ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इसमें दूध पाउडर और वनीला एसेंस मिलाएं।
#3
चीनी घोलें
चीनी घोलने के लिए सबसे पहले चीनी को बारीक पीस लें, ताकि वह जल्दी घुल सके। अब इसे चॉकलेट मिश्रण में डालें और अच्छी तरह मिलाएं।
अगर आपको मीठा स्वाद ज्यादा पसंद है तो आप चीनी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो गुड़ या शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
इससे चॉकलेट बार का स्वाद और भी बेहतर हो जाएगा। ध्यान रखें कि चीनी पूरी तरह से घुल जाए, ताकि मिश्रण चिकना बने।
#4
सूखे मेवे डालें
अब बारी आती है सूखे मेवों की। अगर आप अपने चॉकलेट बार में सूखे मेवे डालना चाहते हैं तो इसके लिए बादाम, काजू या पिस्ता का उपयोग कर सकते हैं।
इन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और चॉकलेट मिश्रण में मिला दें। इससे चॉकलेट बार को एक नया स्वाद मिलेगा और इसका पोषण मूल्य भी बढ़ जाएगा।
सूखे मेवों से चॉकलेट बार में कुरकुरापन आएगा, जो इसे और भी स्वादिष्ट बना देगा।
#5
सेट करने का तरीका
अब तैयार चॉकलेट मिश्रण को किसी आयताकार या गोलाकार ट्रे में डालकर फैलाएं। इसे फ्रिज में कम से कम 2 घंटे तक रखें, ताकि यह अच्छे से जम सके।
जब चॉकलेट बार पूरी तरह से जम जाए तो उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और अपने परिवार या दोस्तों के साथ इसका आनंद लें। इस तरह आप आसानी से घर पर ही मिल्क चॉकलेट बार बना सकते हैं, जो सभी को पसंद आएगा।