कुछ अच्छा खाने का दिल करे तो बनाएं मेक्सिकन फजिटास, जानिए इसकी आसान रेसिपी
क्या है खबर?
मेक्सिकन वेज फजिटास एक स्वादिष्ट और सेहतमंद व्यंजन है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता। फजिटास में कई तरह की सब्जियों का उपयोग किया जाता है, जो इसे खास बनाती हैं। आइए इस व्यंजन की रेसिपी जानते हैं, जिससे आप अपने परिवार और दोस्तों को खुश कर सकते हैं। इसे एक बार खा कर आप इसे बार-बार बनाने लगेंगे
सामग्रियां
मेक्सिकन वेज फजिटास के लिए जरूरी सामग्री
मेक्सिकन वेज फजिटास बनाने के लिए आपको कुछ सरल चीजें चाहिए होंगी। इनमें शामिल हैं: शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, मशरूम, ब्रोकली, गाजर, मकई, और अन्य पसंदीदा सब्जियां। इसके अलावा आपको जैतून का तेल, लहसुन, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक और नींबू का रस भी चाहिए होगा। इन सभी सामग्रियों को एक साथ मिलाकर आप इस स्वादिष्ट व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। मात्रा आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं।
#1
सब्जियों को तैयार करें
सबसे पहले सभी सब्जियों को धोकर काट लें। शिमला मिर्च, प्याज और गाजर को लंबा काटें, जबकि मशरूम को पतला स्लाइस करें। ब्रोकली को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांट लें और गाजर को गोल स्लाइस में काट लें। इसके बाद टमाटर को छोटे टुकड़ों में काट लें। इन सभी तैयार सब्जियों को एक साथ मिलाकर आप फजिटास बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे, जिन्हें बाद में पकाया जाएगा।
#2
मसाले डालकर भूनें
अब एक कढ़ाई में थोड़ा जैतून का तेल गर्म करें और उसमें जीरा भूनें। इसके बाद इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डालें और इसे हल्का सुनहरा होने तक भूनें। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं। मसालों को धीमी आंच पर भूनें, ताकि उनका स्वाद बेहतर हो सके। जब मसाले अच्छी तरह भून जाएं तो इसमें सभी तैयार की गई सब्जियां डालकर अच्छे से मिलाएं।
#3
सब्जियों को पकाएं
अब इस मिश्रण को ढककर मध्यम आंच पर पकाएं, ताकि सभी सब्जियां अच्छे से गल जाएं और मसालों का स्वाद उनमें समा जाए। बीच-बीच में मिश्रण को हिलाते रहें, ताकि वह जले नहीं। लगभग 10-15 मिनट तक पकाने के बाद सब्जियां नरम हो जाएंगी और उनका स्वाद बहुत ही लाजवाब हो जाएगा। इस दौरान आप अपने स्वादानुसार नमक और नींबू का रस भी डाल सकते हैं, जिससे फजिटास का स्वाद और भी बढ़ जाएगा।
#4
रोटी या टॉर्टिला तैयार करें
फजिटास के साथ परोसने के लिए आप रोटी या टॉर्टिला बना सकते हैं। इसके लिए गेहूं के आटे में थोड़ा नमक मिलाकर पानी डालें और नरम आटा गूंथ लें। अब छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेल लें और तवे पर दोनों तरफ से सेंक लें। अगर आप टॉर्टिला बनाना चाहते हैं तो मक्के के आटे में थोड़ा नमक मिलाकर पानी डालें और नरम आटा गूंथ लें। अब छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेल लें और तवे पर सेंक लें।
#5
परोसने का तरीका
मेक्सिकन वेज फजिटास को गर्मा-गर्म रोटी या टॉर्टिला के साथ परोसें। आप चाहें तो इसके साथ हरी चटनी या टोमैटो सॉस भी परोस सकते हैं। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है। इसे आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ किसी भी विशेष मौके पर बना सकते हैं। इस तरह मेक्सिकन वेज फजिटास एक बेहतरीन विकल्प है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं।