मेक्सिकन कैलाबास है एक बेहतरीन पकवान, जानिए इस व्यंजन की आसान रेसिपी
क्या है खबर?
मेक्सिकन कैलाबास एक स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन है। यह सब्जी खासतौर पर गर्मियों में मिलने वाली सब्जियों से बनाई जाती है। यह व्यंजन न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि आपके सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसमें उपयोग की जाने वाली चीजें ताजगी और पोषण से भरपूर होती हैं। आइए आज हम आपको इस व्यंजन की आसान रेसिपी बताते हैं, जिसे आप घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं।
सामग्री
मेक्सिकन कैलाबास के लिए जरूरी सामग्री
मेक्सिकन कैलाबास बनाने के लिए आपको कुछ साधारण चीजों की जरूरत होगी। इनमें मुख्य रूप से जुकीनी, टमाटर, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, जीरा, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक शामिल हैं। आप अपनी पसंद के अनुसार इसमें और भी सब्जियां जोड़ सकते हैं, जैसे कि शिमला मिर्च, गाजर और मटर आदि। इन सभी चीजों को आप बाजार से आसानी से ले सकते हैं और मात्रा अपने हिसाब से तय कर सकते हैं।
#1
सब्जियों को काटें
सबसे पहले सभी सब्जियों को अच्छे से धोकर उन्हें काट लें। जुकीनी को गोल या लंबाई में काट सकते हैं, जबकि टमाटर और प्याज को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। हरी मिर्च को बारीक काटें और लहसुन की कलियों को भी बारीक कद्दूकस कर लें। धनिया पत्ती को बारीक काटकर तैयार कर लें। आप चाहें तो इसमें और भी सब्जियां शामिल कर सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा।
#2
मसाले भूनें
अब एक कढ़ाई में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें पहले जीरा डालें, जब तक कि वह सुनहरा न हो जाए। इसके बाद इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालें और उन्हें हल्का सुनहरा होने तक भूनें। इसके बाद इसमें बारीक कद्दूकस किया हुआ लहसुन डालें और उसे सुनहरा होने तक भूनें, फिर इसमें हरी मिर्च डालकर कुछ सेकंड भूनें। अब इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालकर मिलाएं।
#3
सब्जियां डालकर पकाएं
अब इसमें कटी हुई जुकीनी डालें और उसे अच्छे से मिलाएं, ताकि सभी मसाले इसके साथ मिल जाएं। इसके बाद इसमें कटे हुए टमाटर डालें और सब्जियों को धीमी आंच पर पकने दें, जब तक कि वे नरम न हो जाएं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा पानी डालकर भी पका सकते हैं, ताकि सब्जियां अच्छे से पक जाएं। इसे ढककर 5-7 मिनट तक पकाएं, ताकि सभी मसाले अच्छे से मिल जाएं।
#4
अंतिम चरण
जब सब्जियां पूरी तरह से पक जाएं तो गैस बंद कर दें और ऊपर से बारीक कटी हुई धनिया पत्ती छिड़कें। आपकी स्वादिष्ट मेक्सिकन कैलाबास तैयार है। इसे रोटी, पराठे या चावल किसी भी चीज के साथ परोस सकते हैं। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पौष्टिक भी है। इसलिए, इसे अपने रोजमर्रा के खाने में शामिल करें और अपने परिवार के साथ इसका आनंद लें। इसका स्वाद आप भूल नहीं पाएंगे।