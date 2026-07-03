मेक्सिकन कैलाबास की आसान रेसिपी

मेक्सिकन कैलाबास है एक बेहतरीन पकवान, जानिए इस व्यंजन की आसान रेसिपी

लेखन सयाली 06:55 pm Jul 03, 202606:55 pm

क्या है खबर?

मेक्सिकन कैलाबास एक स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन है। यह सब्जी खासतौर पर गर्मियों में मिलने वाली सब्जियों से बनाई जाती है। यह व्यंजन न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि आपके सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसमें उपयोग की जाने वाली चीजें ताजगी और पोषण से भरपूर होती हैं। आइए आज हम आपको इस व्यंजन की आसान रेसिपी बताते हैं, जिसे आप घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं।