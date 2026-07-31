मेथी के पराठे की रेसिपी

सुबह के नाश्ते के लिए एक बेहतरीन विकल्प है मेथी का पराठा, जानिए इसकी रेसिपी

लेखन सयाली 05:20 pm Jul 31, 202605:20 pm

क्या है खबर?

मेथी का पराठा एक पौष्टिक और स्वादिष्ट नाश्ता है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। यह पराठा न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद मेथी के पत्ते सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। मेथी में आयरन, कैल्शियम और विटामिन की भरपूर मात्रा होती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं। आइए आज हम आपको मेथी के पराठे की आसान रेसिपी बताते हैं, जिसे आप 10 से 15 मिनट में बना सकते हैं।