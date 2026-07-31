सुबह के नाश्ते के लिए एक बेहतरीन विकल्प है मेथी का पराठा, जानिए इसकी रेसिपी
क्या है खबर?
मेथी का पराठा एक पौष्टिक और स्वादिष्ट नाश्ता है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। यह पराठा न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद मेथी के पत्ते सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। मेथी में आयरन, कैल्शियम और विटामिन की भरपूर मात्रा होती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं। आइए आज हम आपको मेथी के पराठे की आसान रेसिपी बताते हैं, जिसे आप 10 से 15 मिनट में बना सकते हैं।
सामग्री
मेथी के पराठे के लिए जरूरी चीजें
मेथी के पराठे बनाने के लिए आपको गेहूं का आटा, ताजा मेथी के पत्ते, हरी मिर्च, अदरक, नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और तेल की जरूरत पड़ेगी।
आप चाहें तो इसमें और भी मसाले या सब्जियां मिला सकते हैं, जैसे कि प्याज, टमाटर या गाजर। इन चीजों को मिलाकर आप अपने परिवार के लिए एक पौष्टिक और स्वादिष्ट नाश्ता तैयार कर सकते हैं, जो चाय के साथ बेहतरीन लगेगा।
आटा
आटा गूंथने का तरीका
सबसे पहले एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा लें और उसमें थोड़ा नमक डालें। अब इसमें पानी डालकर नरम आटा गूंथ लें।
आटे को अच्छे से मसलकर चिकना कर लें, ताकि वह मुलायम हो जाए। गूंथा हुआ आटा 10 मिनट तक ढककर रख दें, ताकि वह सेट हो जाए और पराठे बनाने में कोई दिक्कत न हो।
इस तरह आपका आटा तैयार हो जाएगा, जिससे आप स्वादिष्ट मेथी के पराठे बना सकते हैं।
मेथी
मेथी की तैयारी
मेथी के पराठे के लिए सबसे पहले ताजा मेथी के पत्तों को धोकर काट लें। आप चाहें तो मेथी के डंठल भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि उनमें कोई कीड़ा न हो।
कटे हुए मेथी के पत्तों को एक बर्तन में डालें और उसमें बारीक कटी हरी मिर्च, अदरक, नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला मिलाएं।
इस मिश्रण को अच्छे से मिला लें, ताकि सभी मसाले अच्छे से घुल जाएं।
पराठे
पराठे बेलने और सेंकने का तरीका
अब गूंथे हुए आटे से छोटी-छोटी लोइयां बनाकर उन्हें बेल लें। हर लोई को पहले थोड़ा-सा घी लगाकर बेलें, फिर उसमें तैयार किया हुआ मेथी का मिश्रण भरें और उसे अच्छे से बंद कर दें।
इसके बाद धीरे-धीरे पराठों को बेलते हुए तवे पर सेंक लें। दोनों तरफ थोड़ा-सा घी लगाकर उन्हें सुनहरा होने तक पकाएं।
सारे पराठे इसी तरह तैयार कर लें और अचार या चाय के साथ उनका आनंद लें।