गर्मियों में ठंडक देने वाली है मैंगोस्टीन आइसक्रीम, जानिए इसे बनाने का तरीका
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गर्मियों में आइसक्रीम का आनंद लेना किसे पसंद नहीं होता? यह न केवल बच्चों, बल्कि बड़ों के लिए भी एक बेहतरीन मिठाई है। आज हम आपको एक खास आइसक्रीम की रेसिपी बताने जा रहे हैं, जो आम से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। यह है मैंगोस्टीन आइसक्रीम, जिसे आप घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं। मैंगोस्टीन एक ऐसा फल है, जो अपने अनोखे स्वाद और पौष्टिक गुणों के लिए जाना जाता है। आइए इसकी रेसिपी जानें।
#1
सबसे पहले मैंगोस्टीन को छीलें
मैंगोस्टीन की आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसे छीलना होगा। इसके लिए एक तेज चाकू लें और सावधानी से इसका छिलका उतारें।
ध्यान रखें कि अंदर का सफेद गूदा न टूटे। यह गूदा ही आपकी आइसक्रीम का मुख्य हिस्सा होगा।
मैंगोस्टीन को छीलने के बाद उसके बीजों को निकाल दें। इससे आपको केवल गूदे का उपयोग करना होगा, जो आइसक्रीम के लिए जरूरी है। अब यह तैयार है आइसक्रीम बनाने के लिए।
#2
गूदे को पीसकर बनाएं पेस्ट
अब छिले हुए मैंगोस्टीन के गूदे को एक मिक्सर में डालकर अच्छे से पीस लें। अगर आपके पास मिक्सर नहीं है तो आप इसे हाथ से भी मसल सकते हैं।
पेस्ट बनाते समय ध्यान रखें कि इसे बहुत बारीक पीसना है, ताकि आइसक्रीम में कोई गुठली न रहे। यह पेस्ट ही आपकी आइसक्रीम का मुख्य हिस्सा होगा।
इसे अच्छे से पीसने के बाद ही आगे की प्रक्रिया में इस्तेमाल करें, ताकि आइसक्रीम का स्वाद बेहतरीन बने।
#3
मलाई और शक्कर मिलाएं
अब एक बड़े कटोरे में थोड़ी-सी मलाई डालें और उसमें पिसी हुई शक्कर मिलाएं। मलाई को अच्छे से फेंट लें, ताकि वह गाढ़ी हो जाए।
इसके बाद इसमें तैयार की गई मैंगोस्टीन पेस्ट डालें और अच्छे से मिलाएं। इस मिश्रण को तब तक फेंटे, जब तक कि यह पूरी तरह से एकसार न हो जाए।
इससे आपकी आइसक्रीम का बेस तैयार हो जाएगा, जो बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होगा।
#4
ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखें
अब इस मिश्रण को एक ढक्कन वाले डिब्बे में डालकर फ्रिज में रख दें, ताकि आपकी आइसक्रीम जम सके। इसे कम से कम 6-8 घंटे तक फ्रिज में रखें।
समय पूरा होने के बाद आपकी मैंगोस्टीन आइसक्रीम तैयार हो चुकी होगी। इसे कटोरी में निकालकर परोसें और इसका आनंद लें।
यह आइसक्रीम न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी है, क्योंकि इसमें कोई अप्राकृतिक फ्लेवर्स या रंग नहीं होते। इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है।