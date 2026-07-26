मैंगोस्टीन आइसक्रीम की रेसिपी

गर्मियों में ठंडक देने वाली है मैंगोस्टीन आइसक्रीम, जानिए इसे बनाने का तरीका

लेखन सयाली 03:58 pm Jul 26, 202603:58 pm

क्या है खबर?

गर्मियों में आइसक्रीम का आनंद लेना किसे पसंद नहीं होता? यह न केवल बच्चों, बल्कि बड़ों के लिए भी एक बेहतरीन मिठाई है। आज हम आपको एक खास आइसक्रीम की रेसिपी बताने जा रहे हैं, जो आम से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। यह है मैंगोस्टीन आइसक्रीम, जिसे आप घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं। मैंगोस्टीन एक ऐसा फल है, जो अपने अनोखे स्वाद और पौष्टिक गुणों के लिए जाना जाता है। आइए इसकी रेसिपी जानें।