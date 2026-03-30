मंगलोर में बहुत प्रसिद्ध है गड़बड़ आइसक्रीम, इसे घर पर बनाना भी है आसान

कर्नाटक का मंगलोर एक बेहद खूबसूरत स्थान है, जो अपने खान-पान के लिए भी जाना जाता है। यहां एक खास किस्म की आइसक्रीम मिलती है, जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। हम बात कर रहे हैं गड़बड़ की, जो एक तरह की लेयर्ड आइसक्रीम होती है। ऐसा कहा जाता है कि इसका आविष्कार गलती से 1970 के दशक में एस प्रभाकर कामथ ने कर दिया था। आइए इस मशहूर आइसक्रीम को बनाने की आसान रेसिपी जान लेते हैं।

सामग्रियां गड़बड़ आइसक्रीम के लिए जरूरी चीजें गड़बड़ आइसक्रीम के लिए आपको जो-जो चीजें चाहिए होंगी, वो सब बाजार में आसानी से मिल जाएंगी। इसके लिए आपको दूध, मलाई, चीनी, वनीला एसेंस, आम का गूदा, अनानास का गूदा, स्ट्रॉबेरी का गूदा, पिस्ता का गूदा, किशमिश, बादाम और कुछ अन्य सूखे मेवे लेने होंगे। इसके अलावा आप अपने पसंदीदा फल और चेरी भी मिला सकते हैं। इस आइसक्रीम को बनाने के लिए इन चीजों का उपयोग किया जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है।

#1 दूध और मलाई को मिलाकर करें शुरू सबसे पहले एक बड़े बर्तन में दूध और मलाई को मिलाकर उबालें। जब मिश्रण उबलने लगे तो उसमें चीनी डालें और अच्छे से मिलाएं। चीनी पूरी तरह घुल जाने के बाद गैस बंद कर दें और मिश्रण को ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इसे फ्रिज में जमने के लिए रख दें। इस प्रक्रिया में ध्यान रखें कि मिश्रण को लगातार हिलाते रहें, ताकि उसमें कोई गांठ न पड़े और यह स्मूद बने।

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#2 अलग-अलग स्वाद की करें तैयारी गड़बड़ आइसक्रीम में 3 प्रकार के स्वाद होते हैं, जो कि आम, अनानास और स्ट्रॉबेरी हैं। इसके लिए अलग-अलग बर्तनों में आम का गूदा, अनानास का गूदा और स्ट्रॉबेरी का गूदा लें। अब हर एक बर्तन में जरूरत के अनुसार चीनी मिलाएं और अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इन फलों के मिश्रण को मिक्सर में मिलाएं, ताकि यह स्मूद पेस्ट बन जाए। इससे हर एक स्वाद का मजा और भी बढ़ जाएगा और यह आइसक्रीम के लिए परफेक्ट बनेगा।

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#3 आइसक्रीम को जमाने के लिए रखें अब ठंडे दूध और मलाई वाले मिश्रण में वनीला एसेंस मिलाएं। इसके बाद इसमें तीनों स्वाद वाले मिश्रण को धीरे-धीरे डालें और अच्छे से मिलाएं। इससे आपकी गड़बड़ आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। इसे कुछ घंटे तक फ्रीजर में जमने दें, ताकि यह पूरी तरह से ठंडी हो जाए। इसके बाद आपकी गड़बड़ आइसक्रीम खाने के लिए तैयार है। इस तरह से आप भी घर पर आसानी से यह स्वादिष्ट आइसक्रीम बना सकते हैं।