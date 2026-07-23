सुरळीची वडी की रेसिपी

स्वादिष्ट होने के साथ पौष्टिक भी है सुरळीची वडी, जानिए महाराष्ट्र के इस व्यंजन की रेसिपी

लेखन सयाली 02:05 pm Jul 23, 202602:05 pm

क्या है खबर?

सुरळीची वडी महाराष्ट्र का एक पारंपरिक और स्वादिष्ट नाश्ता है। यह न केवल खाने में लाजवाब है, बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व भी इसे सेहत के लिए फायदेमंद बनाते हैं। इस लेख में हम आपको सुरळीची वडी की रेसिपी बताएंगे, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। यह न केवल बच्चों, बल्कि बड़ों को भी पसंद आएगी। आइए जानें कि कैसे आप इस लाजवाब नाश्ते को बना सकते हैं।