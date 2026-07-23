स्वादिष्ट होने के साथ पौष्टिक भी है सुरळीची वडी, जानिए महाराष्ट्र के इस व्यंजन की रेसिपी
क्या है खबर?
सुरळीची वडी महाराष्ट्र का एक पारंपरिक और स्वादिष्ट नाश्ता है। यह न केवल खाने में लाजवाब है, बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व भी इसे सेहत के लिए फायदेमंद बनाते हैं। इस लेख में हम आपको सुरळीची वडी की रेसिपी बताएंगे, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। यह न केवल बच्चों, बल्कि बड़ों को भी पसंद आएगी। आइए जानें कि कैसे आप इस लाजवाब नाश्ते को बना सकते हैं।
सामग्रियां
आवश्यक सामग्री
सुरळीची वडी बनाने के लिए आपको कुछ सरल चीजों की जरूरत होगी, जो इस प्रकार हैं: 250 ग्राम सूजी, 100 ग्राम बेसन, 50 ग्राम मूंग दाल का आटा, 50 ग्राम चावल का आटा, 100 ग्राम पिसी हुई चीनी, 50 ग्राम सूखा नारियल कद्दूकस किया हुआ, आधा कप दूध, आधा कप घी, आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, चौथाई छोटी चम्मच हरी इलायची का पाउडर, नमक (स्वादानुसार) और तेल (तलने के लिए)।
#1
घोल तैयार करें
सबसे पहले एक बड़े बर्तन में सूजी, बेसन, मूंग दाल का आटा, चावल का आटा, बेकिंग पाउडर और नमक मिलाकर अच्छी तरह से मिलाएं।
अब इसमें दूध डालकर घोल तैयार करें। ध्यान रहे कि घोल ज्यादा पतला या गाढ़ा न हो, बल्कि ऐसा हो कि थोड़ा गाढ़ा लगे।
इसके बाद इस घोल को 15-20 मिनट के लिए ढककर रख दें, ताकि सभी चीजें अच्छी तरह से मिल जाएं और सूजी फूल जाए।
#2
वडी बनाएं
अब तैयार घोल से छोटी-छोटी गोलियां बनाएं। इन गोलियों को थोड़ा चपटा कर लें, ताकि वडी अच्छी तरह से पक सकें।
आप चाहें तो इन्हें बेल भी सकते हैं, लेकिन बेलते समय ध्यान रखें कि ये टूटें नहीं। इसके बाद एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें तैयार वडी डालें।
इन्हें धीमी आंच पर सुनहरा भूरा होने तक तलें। जब सभी वडी तल जाएं तो इन्हें एक प्लेट में निकाल लें।
#3
चाशनी बनाएं
चाशनी बनाने के लिए एक पैन में चीनी और पानी मिलाकर उबालें, जब तक कि चीनी पूरी तरह घुल न जाएं। अब इस मिश्रण में हरी इलायची का पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं।
चाशनी तैयार हो गई है। इसे थोड़ा ठंडा होने दें, ताकि यह गाढ़ी हो जाए।
ठंडी होने पर इसमें कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल मिला दें। इससे चाशनी का स्वाद और भी बढ़ जाएगा।
#4
वडी को चाशनी में डुबोएं
तली हुई वडी को तैयार चाशनी में डुबोएं और कुछ मिनट तक छोड़ दें, ताकि वडी अच्छी तरह से चाशनी से लिपट जाएं। इसके बाद इन्हें प्लेट पर निकाल लें।
आपकी स्वादिष्ट सुरळीची वडी तैयार हो चुकी है और अब इसे ठंडा करके परोसें। यह नाश्ता न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पौष्टिक भी है, इसलिए इसे अपने परिवार के साथ जरूर बनाएं और आनंद लें।
इसका नमकीन और मीठा स्वाद आपको जरूर पसंद आएगा।