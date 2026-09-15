महाराष्ट्र का लोकप्रिय व्यंजन है करंजी, जानिए इसे बनाने का आसान तरीका
क्या है खबर?
करंजी महाराष्ट्र का एक पारंपरिक व्यंजन है, जो त्योहारों और खास मौकों पर बनाया जाता है। यह मिठाई अपनी कुरकुरी बाहरी परत और मीठी फिलिंग के कारण बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। करंजी को हिंदी में 'सुखरी' भी कहा जाता है। इसे बनाने की रेसिपी सरल है और इसके स्वाद से हर कोई प्रभावित होता है। आइए आज हम आपको करंजी बनाने की आसान रेसिपी बताते हैं। आप इसका भगवान गणेश को भोग भी लगा सकते हैं।
सामग्रियां
करंजी के लिए जरूरी सामान
करंजी बनाने के लिए आपको 2 कप मैदा, एक चौथाई कप घी, एक कप कद्दूकस किया हुआ नारियल, एक कप बारीक कटा हुआ सूखा खजूर, एक कप बारीक कटी हुई सूखी अंजीर, एक कप बारीक कटी हुई सूखी खुबानी, एक कप बारीक कटी हुई सूखी किशमिश, आधा कप पिस्ता, आधा कप बादाम, आधा कप काजू, एक चम्मच इलायची का पाउडर, एक कप चीनी और घी (जरूरत के अनुसार) चाहिए होगा।
#1
सबसे पहले बनाएं करंजी का आटा
सबसे पहले एक बड़े बर्तन में मैदा और घी मिलाएं। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें।
ध्यान रखें कि आटा ज्यादा सख्त न हो, बल्कि मोलने में लचीला लगे। इसके बाद आटे को ढककर 20-25 मिनट के लिए अलग रख दें, ताकि वह सेट हो जाए।
इस दौरान आटे को ढक्कन से ढककर या किसी गीले कपड़े से ढककर रख दें, ताकि वह सूख न जाए और नरम बना रहे।
#2
फिलिंग के लिए भूनें नारियल और सूखे मेवे
अब एक कढ़ाई में कद्दूकस किए हुए नारियल को धीमी आंच पर भूनें, फिर इसमें सूखी खजूर, अंजीर, खुबानी और किशमिश डालकर अच्छे से मिलाएं।
इसके बाद इस मिश्रण में इलायची का पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इसमें पिस्ता, बादाम और काजू डालें और मिश्रण को कुछ मिनट तक भूनें।
जब मिश्रण सूख जाए तो गैस बंद करके इसे ठंडा होने दें। इसके बाद इसमें चीनी मिलाकर इसे फिर से भूनें।
#3
ऐसे दें करंजी को आकार
अब गूंधे आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर उन्हें बेल लें। इन्हें 5 इंच के गोल आकार में बेलने के बाद इनमें बीच में थोड़ा-थोड़ा भरवान डालें, फिर इन्हें आधा मोड़कर किनारों को पानी से सील लें।
इसी तरह सारी करंजी तैयार कर लें। इन करंजी को धीमी आंच पर गर्म तेल में सुनहरा भूरा होने तक तलें, फिर इन्हें एक प्लेट में निकाल लें।
इसी तरह सारी करंजी तैयार करके उन्हें ठंडा होने दें।