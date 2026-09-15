महाराष्ट्र का लोकप्रिय व्यंजन करंजी

महाराष्ट्र का लोकप्रिय व्यंजन है करंजी, जानिए इसे बनाने का आसान तरीका

लेखन सयाली 05:52 pm Sep 15, 202605:52 pm

क्या है खबर?

करंजी महाराष्ट्र का एक पारंपरिक व्यंजन है, जो त्योहारों और खास मौकों पर बनाया जाता है। यह मिठाई अपनी कुरकुरी बाहरी परत और मीठी फिलिंग के कारण बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। करंजी को हिंदी में 'सुखरी' भी कहा जाता है। इसे बनाने की रेसिपी सरल है और इसके स्वाद से हर कोई प्रभावित होता है। आइए आज हम आपको करंजी बनाने की आसान रेसिपी बताते हैं। आप इसका भगवान गणेश को भोग भी लगा सकते हैं।