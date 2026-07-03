खंडेशी लांडगे की रेसिपी

महाराष्ट्र का भूला हुआ स्नैक है खंडेशी लांडगे, जानिए इसे बनाने की आसान रेसिपी

लेखन सयाली 10:14 am Jul 03, 202610:14 am

क्या है खबर?

महाराष्ट्र का खंडेशी लांडगे एक स्वादिष्ट और पौष्टिक नाश्ता है, जो खासकर बारिश के मौसम में बहुत पसंद किया जाता है। यह नाश्ता चाय के साथ या शाम की हल्की-फुल्की भूख मिटाने के लिए बेहतरीन विकल्प है। इसे बनाने के लिए साधारण सामग्री का उपयोग किया जाता है और इसका स्वाद सभी को भाता है। आइए आज हम आपको खंडेशी लांडगे की आसान रेसिपी बताते हैं, जिसे आप घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं।