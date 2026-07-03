महाराष्ट्र का भूला हुआ स्नैक है खंडेशी लांडगे, जानिए इसे बनाने की आसान रेसिपी
क्या है खबर?
महाराष्ट्र का खंडेशी लांडगे एक स्वादिष्ट और पौष्टिक नाश्ता है, जो खासकर बारिश के मौसम में बहुत पसंद किया जाता है। यह नाश्ता चाय के साथ या शाम की हल्की-फुल्की भूख मिटाने के लिए बेहतरीन विकल्प है। इसे बनाने के लिए साधारण सामग्री का उपयोग किया जाता है और इसका स्वाद सभी को भाता है। आइए आज हम आपको खंडेशी लांडगे की आसान रेसिपी बताते हैं, जिसे आप घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं।
सामग्री
खंडेशी लांडगे बनाने के लिए जरूरी सामान
खंडेशी लांडगे बनाने के लिए आपको इन चीजों की जरूरत होगी: एक कप बेसन, आधा कप चावल का आटा, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक (स्वादानुसार), एक छोटा चम्मच अजवाइन, एक चौथाई छोटा चम्मच हींग, एक बड़ा चम्मच बारीक कटी हरी मिर्च, एक बड़ा चम्मच बारीक कटा धनिया, 2-3 बड़े चम्मच तेल और पानी (आवश्यकतानुसार)। आप अपने हिसाब से सामग्री की मात्रा घटा या बढ़ा भी सकते हैं।
#1
बेसन और चावल के आटे को मिलाएं
सबसे पहले एक बड़े बर्तन में बेसन और चावल का आटा डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण में लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, अजवाइन और हींग डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। यह मिश्रण थोड़ा सूखा लगेगा, क्योंकि इसमें अभी पानी नहीं डाला गया है। अब इस मिश्रण में बारीक कटी हरी मिर्च और धनिया डालकर फिर से मिलाएं, ताकि सभी चीजें अच्छे से एक-दूसरे के साथ मिल जाएं।
#2
पानी डालकर गूंथ लें
अब इस सूखे मिश्रण में थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें। ध्यान रखें कि आटा बहुत ज्यादा नरम या कड़ा न हो, बल्कि सामान्य रोटी जैसा होना चाहिए। आटे को अच्छी तरह से गूंथने के बाद उसे ढककर 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें, ताकि वह सेट हो सके और सभी मसाले अच्छे से मिल जाएं। इससे स्वाद और भी बढ़ जाएगा और लांडगे बनाने में आसानी होगी।
#3
छोटे-छोटे लांडगे बनाएं
अब सेट किए हुए आटे से छोटे-छोटे गोले बनाएं और उन्हें हल्के हाथों से चपटा कर लें। आप इन्हें गोल या आयताकार आकार दे सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। सभी गोले इसी तरह तैयार कर लें। इसके बाद एक कढ़ाई में थोड़ा तेल गर्म करें और तैयार किए हुए लांडगे को उसमें डालकर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक तल लें। इसी तरह सारे लांडगे तलकर तैयार कर लें।
#4
खंडेशी लांडगे परोसें
अब गर्मा-गर्म खंडेशी लांडगे तैयार हैं, जिन्हें आप चाय या कॉफी के साथ परोस सकते हैं। यह नाश्ता न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पौष्टिक भी होता है। इसे बनाना आसान है और इसका स्वाद आपके घर में सभी को पसंद आएगा। अगली बार जब बारिश हो या शाम की हल्की-फुल्की भूख लगे तो इस नाश्ते को जरूर आजमाएं। यकीनन यह आपके परिवार और दोस्तों को बहुत पसंद आने वाला है।