पतझड़ के मौसम के लिए बेहतरीन पकवान है मैक एंड चीज, जानिए इसे बनाने का तरीका
क्या है खबर?
पतझड़ के मौसम में जब ठंड बढ़ने लगती है तो गर्मा-गर्म मैक एंड चीज खाने का मजा ही कुछ अलग होता है। इस व्यंजन का चीजी और गर्म स्वाद मन को तृप्त कर देता है और मुंह में स्वाद का विस्फोट कर देता है। आप इसे शाम के वक्त गर्मा-गर्म पेय का आनंद लेते हुए खा सकते हैं। आइए आज के लेख में हम आपको मैक एंड चीज की आसान रेसिपी बताते हैं, जिसे खा कर दिल खुश हो जाएगा।
सामग्रियां
मैक एंड चीज बनाने के लिए जरूरी चीजें
मैक एंड चीज बनाने के लिए आपको जो चीजें चाहिए होंगी, वो आसानी से किसी भी दुकान में मिल जाएंगी।
इसके लिए आपको 2 कप मैकरोनी पेस्टा, 2 कप दूध, 2 बड़े चम्मच मक्खन, 2 बड़े चम्मच मैदा, एक छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच लहसुन का पाउडर, आधा छोटा चम्मच प्याज का पाउडर, एक कप चीज (कद्दूकस किया हुआ), एक चौथाई कप ब्रेड क्रम्ब्स और 2 चम्मच चीज का पाउडर चाहिए होगा।
#1
ऐसे करें शुरूआत
सबसे पहले मैकरोनी को उबालकर नरम कर लें, फिर इसे छानकर एक तरफ रख दें। अब एक पैन में मध्यम आंच पर मक्खन पिघलाएं और जब यह पिघल जाए तो इसमें मैदा डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
इसके बाद इस मिश्रण में धीरे-धीरे दूध डालें और लगातार चलाते हुए गाढ़ा होने तक पकाएं। इस मिश्रण में कद्दूकस किया हुआ चीज डालकर इसे पिघलाएं।
इसके बाद इसमें नमक, काली मिर्च, लहसुन पाउडर, प्याज का पाउडर और चीज का पाउडर मिलाएं।
#2
ऐसे दें अंतिम रूप
जब चीज वाला मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो इसमें उबली हुई मैकरोनी डालकर अच्छी तरह मिलाएं और इसे 5 मिनट तक पकाएं। अब एक बेकिंग डिश को मक्खन से चिकना करें और इसमें मैकरोनी वाला मिश्रण डालकर इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब्स छिड़कें।
इसके बाद इस मिश्रण को पहले से गर्म ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक बेक करें। आखिर में इसे कमरे के तापमान पर ठंडा करके परोसें।
इस पर चीज भी डालना न भूलें।
विकल्प
मैक एंड चीज के विकल्प
अगर आपको लगता है कि मैक एंड चीज में सिर्फ मैकरोनी ही डाली जा सकती है तो ऐसा नहीं है। आप चाहें तो इसमें अन्य पास्ता, जैसे फुसिली, पेने या स्पघेटी डाल सकते हैं।
इसके अलावा आप चाहें तो इसमें अपनी पसंदीदा सब्जियां, जैसे पालक, ब्रोकली और मशरूम आदि भी मिला सकते हैं। इस तरह आप इसे अपने स्वाद के अनुसार बना सकते हैं।
इसमें अपनी पसंद के मसाले और सीजनिंग शामिल करना न भूलें।