कोरियाई रोजे पास्ता

रेड और व्हाइट सॉस नहीं, इस बार बनाकर खाएं दक्षिण कोरिया का मशहूर रोजे पास्ता

लेखन सयाली 12:13 pm Jun 27, 202612:13 pm

क्या है खबर?

पास्ता एक ऐसा व्यंजन है, जो हर उम्र के लोगों को पसंद आता है। हालांकि, हर बार रेड या व्हाइट सॉस पास्ता खा कर मन उब जाता है। ऐसे में हम आपको वेज कोरियन रोजे पास्ता की रेसिपी बताएंगे, जो क्रीमी और मसालेदार होता है। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है। इस पास्ता को बनाने में कुछ ही मिनट लगते हैं और यह हर किसी को पसंद आता है।