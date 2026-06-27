रेड और व्हाइट सॉस नहीं, इस बार बनाकर खाएं दक्षिण कोरिया का मशहूर रोजे पास्ता
क्या है खबर?
पास्ता एक ऐसा व्यंजन है, जो हर उम्र के लोगों को पसंद आता है। हालांकि, हर बार रेड या व्हाइट सॉस पास्ता खा कर मन उब जाता है। ऐसे में हम आपको वेज कोरियन रोजे पास्ता की रेसिपी बताएंगे, जो क्रीमी और मसालेदार होता है। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है। इस पास्ता को बनाने में कुछ ही मिनट लगते हैं और यह हर किसी को पसंद आता है।
#1
सबसे पहले पास्ता को उबालें
वेज कोरियन रोजे पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले आपको पास्ता को उबालना होगा। इसके लिए एक बड़े बर्तन में पानी उबालें और उसमें थोड़ा नमक डालें, ताकि पास्ता में स्वाद आए। जब पानी उबलने लगे तब उसमें आवश्यकतानुसार पास्ता डालकर 8-10 मिनट तक पकाएं। पास्ता पकने के बाद उसे छानकर ठंडे पानी से धो लें, ताकि उसकी गर्माहट कम हो जाए और वह चिपके नहीं। इसके लिए स्पेगेटी पास्ता सबसे अच्छा रहेगा।
#2
सब्जियां तैयार करें
वेज कोरियन रोजे पास्ता के लिए आपको अलग-अलग प्रकार की सब्जियों की जरूरत होगी, जैसे गाजर, शिमला मिर्च, मटर, मकई और ब्रोकोली आदि। इन सब्जियों को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। आप अपनी पसंदीदा सब्जियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें सभी कटी हुई सब्जियों को डालकर उन्हें नरम होने तक भूनें। इससे उनका स्वाद बढ़ जाएगा और पास्ता में एक नया रंग-रूप आ जाएगा।
#3
सॉस बनाएं
अब बारी आती है सॉस की, जो इस व्यंजन का मुख्य आधार है। इसके लिए एक पैन में थोड़ा मक्खन पिघलाएं और उसमें बारीक कटा प्याज और लहसुन डालकर भूरा होने तक भूनें। इसके बाद इसमें टमाटर की प्यूरी, चिली ऑयल, ताजा क्रीम और काली मिर्च डालें। इस मिश्रण को अच्छी तरह मिलाकर कुछ मिनट पकाएं, ताकि सभी सामग्री का स्वाद अच्छे से मिल जाए। आप इसमें थोड़ा-सा दूध भी मिला सकते हैं, ताकि सॉस पतला हो जाए।
#4
पास्ता को अंतिम रूप दें
अब उबले हुए पास्ता को तैयार किए गए सॉस और सब्जियों के साथ मिलाएं। इसे धीमी आंच पर कुछ मिनट पकाएं, ताकि सारे स्वाद अच्छे से मिल जाएं। अगर आपको यह मिश्रण ज्यादा गाढ़ा लगे तो इसमें थोड़ा-सा पानी मिलाएं। अब इस मिश्रण में अपनी पसंद की चीज डालकर अच्छे से मिलाएं, ताकि यह क्रीमी हो जाए। इसके बाद इसे एक प्लेट में निकालकर ऊपर से चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो डालकर गर्मा-गर्म परोसें।