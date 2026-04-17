कोरियाई गुचुजांग सॉस हो रहा है वायरल, जानिए इसे घर पर बनाने का तरीका

गुचुजांग सॉस एक प्रसिद्ध कोरियाई सॉस है, जो अपने तीखे और मीठे स्वाद के कारण दुनियाभर में लोकप्रिय हो चुकी है। यह सॉस चावल, नूडल्स या किसी भी कोरियाई खाने के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको भी इसे खान-पान का हिस्सा बनाना है तो इसे बाजार से खरीदने के बजाय घर पर ही बना लें। आइए आज हम आपको गुचुजांग सॉस बनाने की आसान रेसिपी बताते हैं।

सामग्री गुचुजांग सॉस बनाने के लिए जरूरी सामान गुचुजांग सॉस बनाने के लिए आपको दक्षिण कोरिया की खान-पान सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी, जो किराने की दुकान पर या ऑनलाइन मिल जाएंगी। इसके लिए एक कप गोचु पेपर पाउडर, 2 बड़े चम्मच सोया सॉस, एक बड़ा चम्मच सिरका, एक चम्मच शहद, आधा चम्मच लहसुन का पाउडर, आधा चम्मच अदरक का पाउडर, एक चौथाई चम्मच नमक, एक चौथाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 2 बड़े चम्मच पानी और एक छोटा चम्मच तिल का तेल चाहिए होगा।

#1 सबसे पहले गोचु पेपर पाउडर बनाएं गोचु पेपर पाउडर गोचु पाउडर से बनाया जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा बदलाव होता है। इसे बनाने के लिए सूखी लाल मिर्च को पीसकर पाउडर बना लें, फिर इसे किसी एयरटाइट डिब्बे में रखें। गोचु पेपर पाउडर को आप लंबे समय तक रख सकते हैं और इसका उपयोग कई प्रकार के व्यंजनों में कर सकते हैं। यह पाउडर आपके खाने को एक नया स्वाद देगा और इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता।

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#2 गोचु पेपर पाउडर से बनाएं गुचुजांग सॉस गुचुजांग सॉस बनाने के लिए एक कटोरे में गोचु पेपर पाउडर, सोया सॉस, सिरका, शहद, लहसुन का पाउडर, अदरक का पाउडर, नमक, काली मिर्च का पाउडर और पानी डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकाएं, जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए। इसके बाद इसमें तिल का तेल मिलाकर गैस बंद कर दें। आपका गुचुजांग सॉस तैयार है और इसे किसी भी व्यंजन के साथ परोसा जा सकता है।

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