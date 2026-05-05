आप बिना अंडों के भी आसानी से बना सकते हैं कोरियाई एग रोल, जानिए रेसिपी

कोरियाई एग रोल का नाम सुनकर आपके मन में यह ख्याल आ रहा होगा कि इसमें अंडे ही मुख्य सामग्री हैं। हालांकि, आप इसे बिना अंडों के भी बना सकते हैं। दरअसल, इस रोल की स्टफिंग में अंडे की जगह सोया चंक्स का इस्तेमाल किया जाता है। यह स्वाद में इतना लजीज है कि आप बार-बार इसे खाना चाहेंगे। आइए आज हम आपको कोरियाई एग रोल की बिना अंडों वाली रेसिपी बताते हैं, जिसे आप घर पर बना सकते हैं।

सामग्री कोरियाई एग रोल के लिए जरूरी सामान बिना अंडे वाला कोरियाई एग रोल बनाने के लिए आपको कुछ सामान्य चीजों की जरूरत होगी। इसके लिए एक कप सोया चंक्स, 2 कप मैदा, आधा कप दूध, आधा कप पानी, 2 बड़े चम्मच चीनी, 2 बड़े चम्मच सोया सॉस, एक छोटा चम्मच सिरका, आधा चम्मच काली मिर्च, आधा छोटा चम्मच लहसुन का पाउडर, आधा छोटा चम्मच अदरक का पाउडर, आधा छोटा चम्मच पाउडर चीनी, आधा छोटा चम्मच नमक, आधा कप हरी पत्तेदार सब्जियां और तेल चाहिए होगा।

#1 सबसे पहले सोया चंक्स को करें तैयार सबसे पहले एक पैन में थोड़ा पानी गर्म करें और फिर उसमें सोया चंक्स डालकर 10 मिनट तक पकाएं। इसके बाद गैस बंद करके सोया चंक्स को ठंडा होने दें और जब यह ठंडा हो जाए तो इसे पानी से निकालकर मिक्सी में पीस लें। अब सोया चंक्स को एक कटोरे में निकालकर उसमें सोया सॉस, सिरका, काली मिर्च, लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर और पाउडर चीनी मिलाकर अच्छे से मिलाएं।

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#2 रोल के लिए तैयार करें घोल सबसे पहले एक कटोरे में मैदा, दूध, पानी, नमक, काली मिर्च और थोड़ा तेल डालकर अच्छे से मिलाएं। अब एक नॉन-स्टिक पैन को थोड़ा तेल से चिकना करें और उसमें इस मिश्रण को डालकर गोल-गोल घुमाते हुए फैलाएं। इस मिश्रण को दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पकाएं। इसके बाद इस पर सोया चंक्स वाला मिश्रण फैलाएं और इसे रोल की तरह लपेट लें। इसी तरह बाकी के रोल भी बना लें।

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