केरलम का मशहूर पाल केक बढ़ाएगा खास मौकों की मिठास, जानें बनाने का तरीका

सामग्रियां

पाल केक के लिए आवश्यक सामग्री

पाल केक बनाने के लिए आपको कुछ मुख्य चीजों की जरूरत होगी, जैसे कि मैदा, चीनी, मिल्क पाउडर, दूध, घी, बेकिंग पाउडर, नारियल का दूध, तेल और इलायची पाउडर। आप चाहें तो इन चीजों की मात्रा को अपने स्वादानुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें सूखे मेवे, जैसे बादाम, काजू और किशमिश भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। इन चीजों से बना यह केक घर में सभी को अच्छा लगेगा।