केरलम का मशहूर पाल केक बढ़ाएगा खास मौकों की मिठास, जानें बनाने का तरीका

केरलम का मशहूर पाल केक बढ़ाएगा खास मौकों की मिठास, जानें बनाने का तरीका
क्या है खबर?
केरलम का पाल केक अपने अनोखे स्वाद और खुशबू के लिए जाना जाता है। यह केक खासतौर पर त्योहारों और विशेष मौकों पर बनाया जाता है। इसका मुख्य आकर्षण है इसकी नरम और रसीला बनावट, जो हर किसी को पसंद आती है। आइए आज हम आपको इस केक की आसान रेसिपी बताते हैं, जिसे आप घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं और अपने परिवार के साथ इसका आनंद ले सकते हैं।
सामग्रियां
पाल केक के लिए आवश्यक सामग्री
पाल केक बनाने के लिए आपको कुछ मुख्य चीजों की जरूरत होगी, जैसे कि मैदा, चीनी, मिल्क पाउडर, दूध, घी, बेकिंग पाउडर, नारियल का दूध, तेल और इलायची पाउडर। आप चाहें तो इन चीजों की मात्रा को अपने स्वादानुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें सूखे मेवे, जैसे बादाम, काजू और किशमिश भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। इन चीजों से बना यह केक घर में सभी को अच्छा लगेगा।
#1
सामग्रियों को मिलाएं
इस खास केक को बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में मैदा, मिल्क पाउडर, बेकिंग पाउडर, इलायची पाउडर और घी को अच्छी तरह से मिला लें। आपको इस मिश्रण को तब तक मिलाना है जब तक कि यह हल्का और फूला हुआ न हो जाए। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा करके गर्म दूध डालते जाएं और लगातार मिलाते रहें। इससे नरम आटा गूंध लें और उसे 15 मिनट के लिए ढककर रख दें।
#2
आकार दें
अब इसमें धीरे-धीरे नारियल का दूध डालें और अच्छे से मिलाएं। इससे केक का बैटर थोड़ा पतला हो जाएगा, जिससे इसे पकाना आसान हो जाएगा। ध्यान रखें कि आटे को हल्का सख्त ही रखना है और इसके बाल इसे बेल लेना है। इसे मोटा-मोटा बेल लें और अपनी पसंद के अनुसार छोटे या बड़े टुकड़ों में काट लें। इसे आयताकार में काटना सबसे सही रहता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे वर्गाकार में भी काट सकते हैं।
#3
केक को तल लें
यह खास तरह का पाल केक बेक करके नहीं बनाया जाता है। इसके बजाय इसे तलकर तैयार किया जाता है। इसके लिए एक गहरी कढ़ाई में तेल डालें और उसे अच्छी तरह गर्म हो जाने दें। आंच को मध्यम रखें और एक-एक करके केक के टुकड़ों में गर्म तेल में डालते जाएं। इन्हें हल्का भूरा होने तक तलें और फिर थाली में निकालकर रख दें। इससे इनका स्वाद लजीज और कुरकुरा हो जाएगा।
#4
केक को सजाएं और परोसें
इसके बाद एक अलग बर्तन में चीनी, पानी और इलायची डालकर इसे करीब 5-7 मिनट तक अच्छी तरह उबाल लें। इससे आपकी चाशनी तैयार हो जाएगी, जो केक को उसकी मिठास प्रदान करेगी। चाशनी को चिपचिपा (एक तार की चाशनी से थोड़ा कम) बना लें और गैस को बंद कर दें। जब चाशनी थोड़ी गुनगुनी हो जाए तो तले हुए केक को इसमें डालें और 2-3 घंटों तक उसी में डूबे रहने दें। फिर मेवों से सजाकर सेवन करें।