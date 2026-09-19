गणपति विसर्जन के बाद भोग में बनाएं कटाची अमटी और वरन भात, जानिए रेसिपी
क्या है खबर?
गणेशोत्सव के त्योहार पर महाराष्ट्र में कई तरह की मिठाइयां और व्यंजन बनाए जाते हैं। इन्हीं में से एक है कटाची अमटी और वरन भात, जो भगवान गणेश को प्रसाद के तौर पर अर्पित किया जाता है। कटाची अमटी और वरन भात एक साथ परोसा जाता है। ये दोनों महाराष्ट्र के पारंपरिक व्यंजन हैं, जो रोजमर्रा के खान-पान का हिस्सा हैं। आइए आज हम आपको इनकी रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर आसानी से बनाया जा सकता है।
#1
कटाची अमटी के लिए जरूरी सामग्री
कटाची अमटी के लिए आपको एक कप चना दाल, एक कप पानी, 2 चम्मच तेल, एक चम्मच जीरा, एक चम्मच उड़द दाल, एक चम्मच मेथी दाना, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक (स्वादानुसार), एक चम्मच गुड़, एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच कोकम का अर्क, एक चौथाई चम्मच हींग, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच नींबू का रस, थोड़े-से धनिया के पत्ते और एक कप पानी की जरूरत होगी।
#2
कटाची अमटी बनाने का तरीका
सबसे पहले चना दाल को धोकर 30 मिनट के लिए पानी में भिगो दें, फिर छानकर मिक्सी में पीसें। एक पैन में एक कप पानी और पिसी हुई चना दाल डालकर गाढ़ा होने तक पकाएं।
इसके बाद कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें जीरा, उड़द दाल, मेथी दाना, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, गुड़, गरम मसाला, कोकम का अर्क, हींग, धनिया पाउडर और नींबू का रस मिलाकर इसे 2 मिनट तक पकाएं।
फिर इसमें दाल मिलाकर इसे गर्मा-गर्म परोसें।
#3
वरन भात के लिए जरूरी सामग्री
वरन भात बनाने के लिए आपको 2 कप चावल, 2 कप पानी, एक चौथाई कप घी, एक चम्मच जीरा, एक चम्मच सरसों के दाने, 2-3 सूखी लाल मिर्च, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, एक चुटकी हींग, नमक (स्वादानुसार), एक चम्मच अदरक का पेस्ट, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच नींबू का रस, एक कप हरी मटर, थोड़े-से धनिया धनिये के पत्ते और एक कप दही चाहिए।
#4
वरन भात बनाने का तरीका
सबसे पहले चावल को धोकर 30 मिनट के लिए भिगो दें, फिर पानी को छोड़कर चावल को कुकर में डालें और 2 सीटी आने के बाद चावल को गर्मा-गर्म परोसें।
अब एक पैन में घी गर्म करके उसमें जीरा, सरसों के दाने, सूखी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक, अदरक का पेस्ट, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, नींबू का रस और हरी मटर मिलाकर इसे 2 मिनट तक पकाएं।
इसके बाद इसमें दही मिलाएं और इसे गर्मा-गर्म परोसें।