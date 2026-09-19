कटाची अमटी और वरन भात की रेसिपी

गणपति विसर्जन के बाद भोग में बनाएं कटाची अमटी और वरन भात, जानिए रेसिपी

लेखन सयाली 10:20 am Sep 19, 202610:20 am

क्या है खबर?

गणेशोत्सव के त्योहार पर महाराष्ट्र में कई तरह की मिठाइयां और व्यंजन बनाए जाते हैं। इन्हीं में से एक है कटाची अमटी और वरन भात, जो भगवान गणेश को प्रसाद के तौर पर अर्पित किया जाता है। कटाची अमटी और वरन भात एक साथ परोसा जाता है। ये दोनों महाराष्ट्र के पारंपरिक व्यंजन हैं, जो रोजमर्रा के खान-पान का हिस्सा हैं। आइए आज हम आपको इनकी रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर आसानी से बनाया जा सकता है।