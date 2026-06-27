मिसो सूप की रेसिपी

सेहतमंद रहने के लिए डाइट में शामिल करें जापानी मिसो सूप, जानिए बनाने का तरीका

लेखन सयाली 02:34 pm Jun 27, 202602:34 pm

क्या है खबर?

मिसो सूप जापान का पारंपरिक और पौष्टिक पेय है, जो सोयाबीन पेस्ट से बनता है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए फायदेमंद है। इसमें प्रोटीन, विटामिन और खनिजों की भरपूर मात्रा होती है। इस सूप का सेवन पाचन को सुधारने, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और त्वचा को चमकदार बनाने में मदद करता है। आइए आज हम आपको मिसो सूप की रेसिपी बताते हैं, जिसे आप अपने घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं।