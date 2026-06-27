सेहतमंद रहने के लिए डाइट में शामिल करें जापानी मिसो सूप, जानिए बनाने का तरीका
क्या है खबर?
मिसो सूप जापान का पारंपरिक और पौष्टिक पेय है, जो सोयाबीन पेस्ट से बनता है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए फायदेमंद है। इसमें प्रोटीन, विटामिन और खनिजों की भरपूर मात्रा होती है। इस सूप का सेवन पाचन को सुधारने, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और त्वचा को चमकदार बनाने में मदद करता है। आइए आज हम आपको मिसो सूप की रेसिपी बताते हैं, जिसे आप अपने घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं।
सामग्री
मिसो सूप बनाने के लिए जरूरी चीजें
मिसो सूप बनाने के लिए आपको जो-जो सामग्री चाहिए होती है, वो आपको आपकी रसोई में ही मिल जाएगी। इसके लिए आपको 4 कप पानी, 2 बड़े चम्मच मिसो पेस्ट, 100 ग्राम टोफू (छोटे टुकड़ों में कटा हुआ), एक चौथाई कप हरी प्याज (बारीक कटी हुई), एक चौथाई कप समुद्री शैवाल (सी वीड), थोड़ा-सा सोया सॉस, नमक, काली मिर्च (स्वादानुसार), एक चम्मच तिल का तेल या जैतून का तेल और कुछ हरी सब्जियां जैसे पालक या केल (वैकल्पिक) चाहिए होंगी।
#1
पानी को गर्म करें
सबसे पहले एक पैन में पानी डालकर उसे गर्म करें। जब पानी में हल्की उबाला आ जाए तो उसमें समुद्री शैवाल डालें और उसे कुछ मिनट तक पकने दें। इससे शैवाल नरम हो जाएंगे और उनका स्वाद सूप में अच्छे से मिल जाएगा। इसके बाद पैन को ढककर 5-7 मिनट तक पकाएं, ताकि सभी चीजें अच्छे से मिल जाएं और सूप का स्वाद बढ़िया हो जाए। इस तरह सूप का आधार तैयार होगा।
#2
मिसो पेस्ट मिलाएं
जब समुद्री शैवाल अच्छी तरह से पक जाए तो पैन को आंच से उतार लें और उसमें मिसो पेस्ट मिलाएं। ध्यान रखें कि मिसो पेस्ट को धीमी आंच पर डालना है, ताकि वह अच्छे से घुल जाए और सूप का स्वाद बेहतरीन बने। मिसो पेस्ट मिलाने के बाद सूप को फिर से पैन में रखकर 2-3 मिनट तक पकाएं, ताकि सभी चीजें अच्छे से मिल जाएं। इस तरह सूप का स्वाद और भी बढ़ जाएगा।
#3
टोफू और हरी प्याज डालें
अब सूप में छोटे-छोटे टुकड़ों में कटा हुआ टोफू डालें और उसे हल्के हाथों से मिलाएं, ताकि वह टूटे नहीं। इसके बाद सूप पर बारीक कटी हुई हरी प्याज डालकर उसे अच्छी तरह मिलाएं। इससे सूप का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। आप चाहें तो इसमें और भी सब्जियां, जैसे पालक या गाजर भी डाल सकते हैं। इससे सूप और भी पौष्टिक बनेगा और उसका स्वाद भी बेहतर हो जाएगा।
#4
मिसो सूप को परोसें
अब आपका स्वादिष्ट मिसो सूप तैयार है। इसे गर्मा-गर्म परोसें और इसका आनंद लें। यह सूप न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसे आप नाश्ते या हल्के भोजन के रूप में भी ले सकते हैं। इसे पीने से आपका शरीर हाइड्रेटेड रहेगा, पेट को फायदा होगा और शरीर को राहत भी मिलेगी। आप इसे मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं और साइड डिश की तरह भी इसका सेवन कर सकते हैं।