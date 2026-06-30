बर्फ खाना पसंद है तो एक बार जरूर चखें जापानी मिठाई काकिगोरी, जानिए इसकी रेसिपी

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फल कैसे चुनें?

काकिगोरी के लिए ताजे और मीठे फलों का चयन करना जरूरी होता है। आप अपने पसंदीदा फल, जैसे स्ट्रॉबेरी, आम या कीवी आदि का उपयोग कर सकते हैं। फल को छोटे टुकड़ों में काटकर तैयार करें, ताकि उसे बर्फ पर अच्छे से फैलाया जा सके। अगर आप चाहें तो फलों का रस भी बना सकते हैं, जो काकिगोरी को और भी स्वादिष्ट बना देगा। रस बनाने के लिए फल को पानी और चीनी के साथ पकाएं और ठंडा करें।