बर्फ खाना पसंद है तो एक बार जरूर चखें जापानी मिठाई काकिगोरी, जानिए इसकी रेसिपी
क्या है खबर?
काकिगोरी जापान की एक मशहूर मिठाई है, जिसे बर्फ और फलों की मदद से बनाया जाता है। यह मिठाई गर्मियों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि यह ताजगी और ठंडक देती है। इस लेख में हम आपको काकिगोरी की सरल रेसिपी बताएंगे, जिसे आप घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं। इस मिठाई को बनाना बहुत आसान है और इसके लिए आपको ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी।
#1
बर्फ कैसे तैयार करें?
काकिगोरी के लिए सबसे पहले बर्फ को तैयार करना होता है। इसके लिए आपको बर्फ के टुकड़े चाहिए, जिन्हें आप किसी भी दुकान से खरीद सकते हैं या घर पर भी बना सकते हैं। अगर आपके पास बर्फ का कटर है तो उससे बर्फ को बारीक कद्दूकस कर लें। इससे बर्फ जल्दी पिघल जाती है और आपको एक चिकनी सतह मिल जाती है, जिस पर आप फल डाल सकते हैं।
#2
फल कैसे चुनें?
काकिगोरी के लिए ताजे और मीठे फलों का चयन करना जरूरी होता है। आप अपने पसंदीदा फल, जैसे स्ट्रॉबेरी, आम या कीवी आदि का उपयोग कर सकते हैं। फल को छोटे टुकड़ों में काटकर तैयार करें, ताकि उसे बर्फ पर अच्छे से फैलाया जा सके। अगर आप चाहें तो फलों का रस भी बना सकते हैं, जो काकिगोरी को और भी स्वादिष्ट बना देगा। रस बनाने के लिए फल को पानी और चीनी के साथ पकाएं और ठंडा करें।
#3
रस बनाने का तरीका
अगर आप फलों का रस बनाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले एक पैन में पानी और चीनी मिलाकर उबालें, जब तक कि चीनी पूरी तरह घुल न जाएं। फिर इसमें कटे हुए फल डालकर कुछ मिनट पकाएं, ताकि उनका रस निकल आए। इसे ठंडा होने दें और फिर अपने काकिगोरी पर डालें। यह रस आपकी मिठाई को और भी स्वादिष्ट बनाएगा। आप चाहें तो इसमें थोड़ा नींबू का रस भी मिला सकते हैं।
#4
काकिगोरी को सजाने का तरीका
अब काकिगोरी को सजाने की बारी आती है। सबसे पहले कद्दूकस की हुई बर्फ को एक कटोरे में रखें और उसके ऊपर तैयार किया हुआ फल डालें। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा दूध भी डाल सकते हैं, जो इसे एक मलाईदार टेक्स्चर देगा। इसके अलावा आप ऊपर से कुछ चॉकलेट सॉस या मेवे भी डाल सकते हैं, जो इसे और भी आकर्षक बनाएगा। इस तरह आपकी स्वादिष्ट और ताजगी भरी काकिगोरी तैयार हो जाएगी।