चीनी के बजाय गुड़ से बनाएं लाटे कॉफी, स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए बेहतरीन

चीनी के बजाय गुड़ से बनाएं लाटे कॉफी, स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए बेहतरीन
क्या है खबर?
गुड़ लाटे एक ऐसी कॉफी है, जो न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। यह पेय खासकर सर्दियों में बहुत लोकप्रिय होता है, क्योंकि यह शरीर को गर्माहट प्रदान करने में मदद करता है। गुड़ लाटे में गुड़, दूध और कॉफी का मेल होता है, जो इसे एक खास स्वाद देता है। आइए आज हम आपको गुड़ लाटे की आसान रेसिपी बताते हैं, जिसे आप घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं।
#1
सबसे पहले दूध को उबालें
गुड़ लाटे कॉफी बनाने के लिए सबसे पहले आपको दूध को उबालना होगा। एक बर्तन में जितना चाहिए उतना दूध डालें और उसे मध्यम आंच पर गर्म करें। जब दूध में उबाल आ जाए तो उसे थोड़ी देर के लिए ढककर रख दें, ताकि वह अच्छे से गर्म हो जाए। आप चाहें तो इस दौरान दूध में थोड़ा-सा पानी भी मिला सकते हैं, जिससे वह जल्दी उबल जाए और उसकी मात्रा भी बढ़ जाए।
#2
गुड़ को छोटे टुकड़ों में तोड़ें
अब बारी आती है गुड़ की, जिसे आपको छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ना होगा। इसके लिए आप हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी चाकू से भी तोड़ सकते हैं। ध्यान रखें कि गुड़ बहुत बारीक न हो, क्योंकि बारीक गुड़ जल्दी पिघल जाता है और पेय में गुठलियां बन सकती हैं। ऐसे में इस पेय के लिए गुड़ को ऐसे तोड़ें, जिससे वह छोटे-छोटे टुकड़ों में रहे और आसानी से पिघल सके।
#3
गुड़ और दूध को मिलाएं
अब तैयार गुड़ के टुकड़ों को उबले हुए दूध में डालें और अच्छे से मिलाएं। इसे धीमी आंच पर पकने दें, ताकि गुड़ पूरी तरह से पिघल जाए। जब गुड़ पिघलकर दूध में मिल जाए तो इस मिश्रण को कुछ मिनट तक पकाएं, ताकि सभी सामग्री अच्छे से मिल जाएं और इसका स्वाद बढ़ जाए। इस दौरान आप इसे चम्मच से हल्का-हल्का हिला सकते हैं, ताकि कोई गुठली न रहे और पेय का स्वाद बेहतरीन हो जाए।
#4
मसाले डालें
गुड़ लाटे को उसका असली स्वाद देने के लिए उसमें कॉफी मिलानी होती है, जो आपका अगला स्टेप होगा। एक कप में कॉफी पाउडर डालें और उसमें थोड़ा-सा गर्म पानी डालकर अच्छी तरह फेंकें। इसके अलावा आप इसके लिए एस्प्रेसो या फिर फ्रेंच प्रेस आदि जैसी मशीनों का भी इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस एस्प्रेसो शॉट को अपने गुड़ और दूध वाले मिश्रण में डालें और अच्छी तरह मिलाकर सेवन करें।