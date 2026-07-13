क्रीमी और चीजी इटालियन मटर का पास्ता आपको जरूर आएगा पसंद, जानिए इसकी रेसिपी
क्या है खबर?
पास्ता इटली का एक प्रमुख व्यंजन है, जिसे अब दुनिया भर में पसंद किया जाता है। आज हम आपको मटर के पास्ता की रेसिपी बताने जा रहे हैं, जो स्वाद और सेहत का बेहतरीन मेल है। यह व्यंजन पेस्तो पास्ता की तरह ही होता है, लेकिन इसमें मटर मुख्य सामग्री होता है। इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और इसके सभी सामान आसानी से मिल जाते हैं। आइए मटर के पास्ता की रेसिपी जानते हैं।
सामग्रियां
मटर के पास्ता के लिए जरूरी सामग्री
इटालियन मटर का पास्ता बनाने के लिए आपको कुछ सरल चीजों की जरूरत होगी, जो आसानी से रसोई में ही मिल जाएंगी। इसके लिए आपको एक कप पास्ता, एक कप हरी मटर, 2 चम्मच जैतून का तेल, एक प्याज (बारीक कटा हुआ), 2 लहसुन की कलियां (कुचली हुई), एक चम्मच काली मिर्च पाउडर, नमक (स्वादानुसार), आधा कप क्रीम, चीज और थोड़ा-सा पार्सले (बारीक कटा हुआ) चाहिए होगा। इन चीजों से आप घर पर ही इसे तैयार कर सकते हैं।
पास्ता
पास्ता कैसे उबालें?
मटर का पास्ता बनाने की शुरुआत पास्ता को उबालने से होती है। इसके लिए एक बड़े बर्तन में पानी उबालें और उसमें थोड़ा नमक डालें। जब पानी अच्छी तरह से उबलने लगे तो इसमें पास्ता डाल दें। पास्ता को 8-10 मिनट तक उबालें, जब तक कि वह नरम न हो जाए, लेकिन पूरी तरह से गला हुआ न हो। उबालने के बाद पास्ता को छान लें और ठंडे पानी से धो लें, ताकि उसका पकना रुक जाए।
मटर
हरी मटर कैसे पकाएं?
हरी मटर इस पास्ता का मुख्य हिस्सा है, जो इसे पौष्टिक बनाता है। ताजा हरी मटर को पकाने के लिए सबसे पहले उसे छीलकर धो लें। फिर एक पैन में थोड़ा पानी उबालें और उसमें हरी मटर डाल दें। मटर को 5-7 मिनट तक पकाएं, जब तक कि वह नरम न हो जाए, लेकिन पूरी तरह से गला हुआ न हो। पकाने के बाद मटर को छानकर अलग रख दें।
सॉस
क्रीम सॉस कैसे बनाएं?
इटालियन मटर के पास्ता की क्रीम सॉस बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में जैतून का तेल गर्म करें और उसमें बारीक कटा प्याज डालकर हल्का भूरा होने तक भूनें। अब इसमें कुचले हुए लहसुन डालें और थोड़ी देर पकाएं, जब तक कि वह महकने न लगे। इसके बाद इसमें काली मिर्च पाउडर और नमक मिलाएं, फिर इसमें क्रीम और चीज डालकर मिलाएं। इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकाएं, जब तक कि वह गाढ़ा न हो जाए।
अंतिम रूप
इटालियन मटर के पास्ता को अंतिम रूप देने का तरीका
अब पकी हुई हरी मटर को पीसकर उसका पेस्ट बना लें और क्रीम सॉस वाले मिश्रण में डालकर अच्छी तरह मिलाएं, ताकि सभी सामग्री अच्छे से मिल जाएं। इसके बाद इसमें उबला हुआ पास्ता भी शामिल करें। इस मिश्रण को 2-3 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं, ताकि सारे स्वाद अच्छे से मिल जाएं। आपका इटालियन मटर का पास्ता तैयार है। इसे गर्मा-गर्म परोसें और ऊपर से बारीक कटा पार्सले डालकर सजाएं।