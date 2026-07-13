मटर के पास्ता की रेसिपी

क्रीमी और चीजी इटालियन मटर का पास्ता आपको जरूर आएगा पसंद, जानिए इसकी रेसिपी

लेखन सयाली 10:37 am Jul 13, 202610:37 am

क्या है खबर?

पास्ता इटली का एक प्रमुख व्यंजन है, जिसे अब दुनिया भर में पसंद किया जाता है। आज हम आपको मटर के पास्ता की रेसिपी बताने जा रहे हैं, जो स्वाद और सेहत का बेहतरीन मेल है। यह व्यंजन पेस्तो पास्ता की तरह ही होता है, लेकिन इसमें मटर मुख्य सामग्री होता है। इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और इसके सभी सामान आसानी से मिल जाते हैं। आइए मटर के पास्ता की रेसिपी जानते हैं।