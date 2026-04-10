घर पर आसानी से बनाई जा सकती रेस्टोरेंट जैसी इटैलियन फोकासिया ब्रेड, जानिए रेसिपी

फोकासिया एक इटैलियन ब्रेड है, जो अपनी चपटी बनावट और बेहतरीन स्वाद के लिए जानी जाती है। यह पिज्जा बेस के समान होती है और इसमें मुख्य रूप से ऑलिव ऑयल, नमक और रोजमेरी जैसी सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो यह ब्रेड आसानी से रेस्टोरेंट में मिल जाती है, लेकिन इसे घर पर बनाना भी आसान है। आइए फोकासिया ब्रेड की आसान रेसिपी जानते हैं, ताकि आप इटली के खाने का स्वाद घर पर चख सकें।

सामग्री फोकासिया ब्रेड के लिए जरूरी चीजें फोकासिया ब्रेड बनाने के लिए आपको कुछ मुख्य चीजों की जरूरत होगी, जैसे कि मैदा, पानी, नमक, जैतून का तेल, चीनी और खमीर। आप चाहें तो इसमें अतिरिक्त चीजें भी मिला सकते हैं, जैसे कि सूखी जड़ी-बूटियां, लहसुन का पाउडर, प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च आदि। इन चीजों का सही अनुपात आपकी फोकासिया ब्रेड को बेहतरीन बना देगा और इसका स्वाद भी बढ़ा देगा। सामग्रियों की मात्रा को अपने हिसाब से तय करें।

#1 खमीर का इस्तेमाल फोकासिया ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले खमीर को सक्रिय करना जरूरी है। इसके लिए गुनगुने पानी में थोड़ी चीनी मिलाकर उसमें सूखा खमीर डालें और इसे 5-10 मिनट तक छोड़ दें, जब तक कि यह फूलकर डबल न हो जाए। अगर आपका खमीर सही से फूला हुआ होगा तो आपकी फोकासिया ब्रेड अच्छी बनेगी। ध्यान रखें कि पानी बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे खमीर मर सकता है।

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#2 आटा गूंथना एक बड़े बर्तन में मैदा, नमक और सक्रिय खमीर को मिलाकर उसमें थोड़ा जैतून का तेल डालें। अब इसमें धीरे-धीरे गुनगुना पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें। इस आटे को अच्छी तरह से गूंथने के बाद इसे एक घंटे के लिए किसी गर्म स्थान पर रखें, ताकि यह फूलकर डबल हो जाए। अगर आप चाहें तो आटे में सूखे सूखी जड़ी-बूटियां या लहसुन का पाउडर भी मिला सकते हैं, ताकि ब्रेड को एक अलग स्वाद मिल सके।

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#3 ब्रेड को आकार देना जब आपका आटा फूल जाए तो उसे 2 हिस्सों में बांट लें और हर हिस्से को गोल या आयताकार आकार दें, जैसे कि आप पिज्जा बनाते हैं। इन्हें थोड़ा पतला बेल लें, ताकि ब्रेड अच्छी तरह से पक सके। इसके बाद इन पर थोड़ा जैतून का तेल लगाएं, ताकि ये सूखी न हो जाएं। आप चाहें तो इन पर अपनी पसंदीदा चीजें भी डाल सकते हैं जैसे कि प्याज, टमाटर और मोजेरेला चीज आदि।