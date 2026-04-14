घर पर आसानी से बनाया जा सकता है स्वादिष्ट और सेहतमंद पीनट बटर, जानिए तरीका

पीनट बटर एक पौष्टिक और स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। यह न केवल नाश्ते के रूप में खाया जा सकता है, बल्कि इसे कई व्यंजनों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस लेख में हम आपको घर पर पीनट बटर बनाने की सरल रेसिपी बताएंगे, जिससे आप इसे बिना किसी मेहनत के बना सकें और इसका आनंद ले सकें। इसका सेवन करने से ताकत मिलती है और ऊर्जा बढ़ती है।

#1 सबसे पहले मूंगफली को भूनें सबसे पहले मूंगफली को अच्छे से भूनना होगा। इसके लिए एक कढ़ाई में मूंगफली डालें और मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए सुनहरा भूरा होने तक भूनें। ध्यान रखें कि मूंगफली जल न जाएं, इसलिए इसे बार-बार पलटते रहें। जब सारी मूंगफली भून जाएं तो उन्हें एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद मूंगफली को छीलकर अलग रख दें, ताकि उनका छिलका आसानी से निकल सके।

#2 मूंगफली का छिलका निकालें भुनी हुई मूंगफली का छिलका निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि छिलका मक्खन बनाने में काम नहीं आता। इसके लिए आप हाथों से या किसी सूती कपड़े में मूंगफली को लपेटकर रगड़ सकते हैं, जिससे छिलका आसानी से निकल जाएगा। ध्यान दें कि केवल छिलका निकालना ही नहीं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि मूंगफली पूरी तरह से साफ हो जाएं और कोई भी छिलका उनमें न रह जाए। इससे मक्खन का स्वाद बेहतरीन होगा।

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#3 पीनट बटर बनाने का तरीका अब बारी आती है पीनट बटर बनाने की। इसके लिए भुनी हुई और छिली हुई मूंगफली को मिक्सर में डालकर पीसना होगा। मिक्सर को धीमी गति पर चलाएं, ताकि मूंगफली अच्छी तरह से पिस जाएं और उसका तेल निकल जाए। इस प्रक्रिया में थोड़ी देर लग सकती है, लेकिन धैर्य रखें और लगातार चलाते रहें। जब मिश्रण चिकना हो जाए तो उसमें स्वादानुसार नमक मिलाएं और फिर से मिक्सर चलाएं, ताकि नमक अच्छी तरह मिल जाए।

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