गर्मियों के दौरान पिएं ठंडा-ठंडा वरियाली शरबत, जानिए इस पारंपरिक गुजरती पेय की आसान रेसिपी

गर्मियों में लोग आमतौर पर तरबूज या आम का शरबत बनाकर पीते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि इनके अलावा भी कई तरह के शरबत बनाए जा सकते हैं? आप गर्मी से राहत पाने के लिए एक खास तरह का पेय पी सकते हैं, जिसे वरियाली शरबत कहा जाता है। यह गुजरात का पारंपरिक पेय है, जिसे खास तौर से गर्मी में ही पिया जाता है। आइए इस पेय की खासियत और रेसिपी पर नजर डालते हैं।

सामग्रियां वरियाली शरबत के लिए चाहिए ये सामग्रियां वरियाली शरबत के लिए आपको 2 बड़े चम्मच सौंफ, 2 बड़े चम्मच नींबू का रस, 2 कप पानी, चीनी का पाउडर (स्वाद के अनुसार), आधा छोटा चम्मच काला नमक, आधा छोटा चम्मच भुना जीरा, 2-3 पुदीने की पत्तियां, बर्फ के टुकड़े (अगर चाहें तो), 4 से 5 इलायची, एक से 2 चम्मच सब्जा के बीज, 5 से 6 काली मिर्च (वैकल्पिक) चाहिए होंगे। आप चाहें तो सामग्रियों की मात्रा बढ़ा या घटा भी सकते हैं।

रेसिपी वरियाली शरबत बनाने का तरीका सबसे पहले सौंफ को पानी में 6-8 घंटे के लिए भिगोकर छोड़ दें। अब भीगी हुई सौंफ को इलायची, काली मिर्च, चीनी और पानी के साथ अच्छी तरह मिक्सी में पीस लें। अब पिसे हुए मिश्रण को मलमल के कपड़े से अच्छी तरह छान लें। अब एक गिलास ठंडे पानी में सौंफ वाला मिश्रण शामिल करें और उसमें भीगे हुए सब्जा के बीज और नींबू का रस मिलाएं। इसमें काला नमक, पुदीने की पत्तियां और बर्फ डालकर ठंडा-ठंडा पिएं।

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विवरण क्या होता है वरियाली शरबत? गुजराती भाषा में सौंफ को वरियाली कहा जाता है, जिस वजह से इस पेय का नाम वरियाली शरबत पड़ा। यह पेय शरीर को प्राकृतिक ठंडक और ताजगी प्रदान करता है। सौंफ, चीनी, इलायची और पुदीने से बनने वाला यह शरबत न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि पाचन तंत्र को सुधारने और लू से बचाने में भी आपकी मदद कर सकता है। इसे पीने से आपका शरीर हाइड्रेटेड रहेगा और आप बीमार भी नहीं पड़ेंगे।

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