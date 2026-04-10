गुजरात का मशहूर व्यंजन है उंधियू, जिसे खाने के बाद दिल हो जाएगा खुश

गुजराती उंधियू एक पारंपरिक व्यंजन है, जो विशेष रूप से सर्दियों में बनाई जाने वाली सब्जी है। इसमें हरी ताजी सब्जियां और अन्य मौसमी सब्जियों का उपयोग किया जाता है। यह एक नारियल-आधारित पकवान है, जिसे पारंपरिक रूप से मिट्टी के बर्तन में बनाया जाता है। आज हम आपको इस व्यंजन की आसान रेसिपी बताएंगे, जिसे आप घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं। इसका स्वाद घर में सभी को पसंद आएगा।

सामग्री उंधियू के लिए जरूरी सामग्री उंधियू बनाने के लिए आपको कुछ खास चीजों की जरूरत होगी। इनमें हरी ताजी शकरकंद, बैंगन, आलू, टमाटर, हरी मटर, पत्तागोभी, फूलगोभी, कद्दू, कच्चा केला, अरबी, मटर, मूली, काजू, किशमिश, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, जीरा, सरसों, हींग, हल्दी, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और तेल शामिल हैं। आप अपनी पसंदीदा सब्जियों का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन पारंपरिक उंधियू में शकरकंद का होना सबसे जरूरी होता है।

#1 सबसे पहले बनाएं उंधियू का मसाला पेस्ट उंधियू का मसाला पेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को एक साथ पीस लें। इसके बाद इसमें जीरा, सरसों, हींग, हल्दी, गरम मसाला, अमचूर पाउडर और धनिया पाउडर मिलाकर अच्छी तरह से पीस लें। यह मसाला पेस्ट उंधियू का मुख्य आधार होगा और इसे बनाना बहुत आसान है। मसाला पेस्ट को तैयार करने के बाद आप इसे किसी डिब्बे में रख सकते हैं और जब जरूरत हो तब इस्तेमाल कर सकते हैं।

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#2 उंधियू की सब्जियों को करें तैयार उंधियू के लिए सब्जियां तैयार करने के लिए सबसे पहले सारी सब्जियों को धोकर छील लें। इसके बाद उन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। ध्यान रखें कि सभी सब्जियां लगभग एक समान आकार की होनी चाहिए, ताकि वे एकसमान पक सकें। पारंपरिक उंधियू में शकरकंद का होना जरूरी है, इसलिए इसे अच्छी तरह से धोकर छीलें और छोटे टुकड़ों में काट लें। बाकी बची सभी सब्जियों को भी अच्छी तरह से काट लें।

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#3 सब्जियों को पकाएं उंधियू पकाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में थोड़ा पानी उबालें। इसके बाद उसमें सारी तैयार की गई सब्जियां डालें और ढककर मध्यम आंच पर पकने दें। बीच-बीच में सब्जियों को चम्मच से हिलाते रहें, ताकि वे जलें नहीं। जब सब्जियां नरम हो जाएं तो उन्हें एक तरफ रख दें। इसके बाद एक कढ़ाई में थोड़ा तेल गर्म करें। उसमें तैयार किया गया मसाला पेस्ट डालकर भूनें, जब तक कि वह खुशबूदार न हो जाए।