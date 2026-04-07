गुजराती कैथियावाड़ी सेव टमाटर की सब्जी खा कर दिल हो जाएगा खुश, जानें इस व्यंजन रेसिपी

गुजराती कैथियावाड़ी सेव टमाटर की सब्जी एक पसंदीदा व्यंजन है, जो अपने खास स्वाद और खुशबू के लिए जानी जाती है। यह सब्जी खासकर ठंड के मौसम में बहुत पसंद की जाती है, क्योंकि इसमें ताजे टमाटर और सेव का मेल होता है। इसे बनाने का तरीका बेहद आसान है और यह आपके खाने का मजा बढ़ा सकती है। आज हम आपको इसे बनाने की आसान रेसिपी बताने वाले हैं, ताकि आप भी इसका स्वाद चख सकें।

सामग्री इस सब्जी के लिए जरूरी सामग्री इस सब्जी को बनाने के लिए आपको कुछ आसान सामग्रियों की जरूरत होगी, जैसे कि ताजे टमाटर, सेव, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, जीरा, राई, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक और हरा धनिया। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। इस सब्जी को किसी भी समय बनाया जा सकता है और यह रोटी और चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है।

#1 प्याज और लहसुन का तड़का लगाएं सबसे पहले एक कढ़ाई में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें जीरा डालें, जब तक कि वह सुनहरा न हो जाए। इसके बाद इसमें राई डालें और उन्हें फूटने दें। अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालकर हल्का भूरा होने तक भूनें। फिर इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इस मिश्रण को धीमी आंच पर कुछ मिनट पकने दें, ताकि सभी मसाले अच्छे से मिल जाएं और उनकी खुशबू आए।

Advertisement

#2 टमाटर डालकर पकाएं अब इसमें बारीक कटे हुए ताजे टमाटर डालें और उन्हें अच्छी तरह मिलाएं। टमाटर को नरम होने तक पकने दें, जिससे सब्जी का बेस तैयार हो सके। इस दौरान आप इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला भी मिला सकते हैं। इन मसालों से सब्जी को एक खास स्वाद मिलेगा। टमाटर के नरम होने पर गैस बंद कर दें और मिश्रण को थोड़ी देर ठंडा होने दें, ताकि सभी मसाले अच्छे से मिल जाएं।

Advertisement

#3 सेव डालकर मिलाएं जब टमाटर का मिश्रण ठंडा हो जाए तो उसमें सेव डालें और अच्छे से मिलाएं। सेव डालने के बाद सब्जी को धीमी आंच पर 5-10 मिनट तक पकाएं, ताकि सेव भी थोड़ा नरम हो जाए और सब्जी का स्वाद बढ़ जाए। इस दौरान आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा नींबू का रस भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। अब आपकी स्वादिष्ट गुजराती कैथियावाड़ी सेव टमाटर की सब्जी तैयार है।