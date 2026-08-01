घर पर हरी मिर्च का अचार बनाना है आसान, जानिए इसे बनाने की आसान रेसिपी
क्या है खबर?
हरी मिर्च का अचार भारतीय खाने में एक खास जगह रखता है। यह न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि पाचन को भी बेहतर बनाता है। इस अचार को घर पर बनाना बहुत आसान है और इसके लिए आपको बाजार से महंगे मसाले खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। इस लेख में हम आपको घर पर हरी मिर्च का अचार बनाने की सरल रेसिपी बताएंगे, जिससे आप अपने खाने को और भी स्वादिष्ट बना सकते हैं।
#1
सबसे पहले हरी मिर्च को तैयार करें
हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए सबसे पहले आपको ताजा हरी मिर्च की जरूरत होगी। बाजार से मोटी और ताजी हरी मिर्च चुनें, जो बिना किसी खराबी के हों।
इन्हें अच्छे से धोकर सुखा लें। इसके बाद हरी मिर्च के डंठों को काटकर इन्हें 2 भागों में काट लें।
ध्यान रखें कि ये पूरी तरह से खुल न जाएं, बल्कि बीच से हल्का-सा कट लगाएं, ताकि मसाले अंदर तक जा सकें।
#2
नमक लगाकर धूप में सुखाएं
हरी मिर्च को तैयार करने के बाद इन्हें नमक लगाकर धूप में सुखाएं। इसके लिए एक प्लेट में हरी मिर्च रखें और ऊपर से नमक छिड़क दें।
अब इन्हें धूप में रखें, ताकि ये अच्छी तरह से सूख जाएं। रोजाना इन्हें पलटते रहें, ताकि सभी तरफ से समान रूप से सूखें।
यह प्रक्रिया लगभग 4-5 दिन तक चलेगी। सूखने के बाद हरी मिर्च का रंग बदल जाएगा और ये अचार बनाने के लिए तैयार हो जाएंगी।
#3
मसाले तैयार करें
हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए मसाले तैयार करना जरूरी है। इसके लिए सरसों के बीज, मेथी दाना, हल्दी पाउडर, सौंफ और हींग जैसी चीजों की जरूरत पड़ेगी।
इन सभी मसलों को अच्छे से पीसकर पाउडर बना लें। आप चाहें तो इन मसलों को बिना पीसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके अलावा सरसों का तेल भी जरूरी होगा, जो अचार को लंबे समय तक खराब होने से बचाता है।
#4
मिर्ची पर मसाले लगाएं
अब बारी आती है हरी मिर्च वाले अचार पर मसाले लगाने की। इसके लिए सूखी और तैयार हरी मिर्च को एक बर्तन में डालें, फिर इसमें पीसे हुए मसाले, सरसों का तेल मिलाएं।
अगर आपको तीखा अचार पसंद है तो ज्यादा मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, वरना कम मात्रा में डालें। इसके बाद सभी चीजों को अच्छे से मिलाएं, ताकि हर हरी मिर्च पर मसाला अच्छे से लग जाए।
अब इस मिश्रण को कांच के जार में भर दें।