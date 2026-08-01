हरी मिर्च का अचार

घर पर हरी मिर्च का अचार बनाना है आसान, जानिए इसे बनाने की आसान रेसिपी

लेखन सयाली 05:34 pm Aug 01, 202605:34 pm

क्या है खबर?

हरी मिर्च का अचार भारतीय खाने में एक खास जगह रखता है। यह न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि पाचन को भी बेहतर बनाता है। इस अचार को घर पर बनाना बहुत आसान है और इसके लिए आपको बाजार से महंगे मसाले खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। इस लेख में हम आपको घर पर हरी मिर्च का अचार बनाने की सरल रेसिपी बताएंगे, जिससे आप अपने खाने को और भी स्वादिष्ट बना सकते हैं।