लहसुन और कॉर्न के ढोकले की रेसिपी

लहसुन और कॉर्न का स्वादिष्ट ढोकला मेहमानों को आएगा पसंद, जानिए इसकी आसान रेसिपी

लेखन सयाली 03:53 pm Jul 06, 202603:53 pm

क्या है खबर?

अगर आप अपने घर में कुछ नया और स्वादिष्ट बनाना चाह रहे हैं तो लहसुन और कॉर्न का ढोकला एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह ढोकला न केवल खाने में मजेदार है, बल्कि इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसे आप नाश्ते में या शाम की चाय के साथ परोस सकते हैं। आज के लेख में हम आपको इस ढोकले की आसान रेसिपी बताएंगे। इसे आप घर आए मेहमानों को परोस सकते हैं।