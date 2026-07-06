लहसुन और कॉर्न का स्वादिष्ट ढोकला मेहमानों को आएगा पसंद, जानिए इसकी आसान रेसिपी
क्या है खबर?
अगर आप अपने घर में कुछ नया और स्वादिष्ट बनाना चाह रहे हैं तो लहसुन और कॉर्न का ढोकला एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह ढोकला न केवल खाने में मजेदार है, बल्कि इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसे आप नाश्ते में या शाम की चाय के साथ परोस सकते हैं। आज के लेख में हम आपको इस ढोकले की आसान रेसिपी बताएंगे। इसे आप घर आए मेहमानों को परोस सकते हैं।
सामग्रियां
लहसुन और कॉर्न का ढोकला बनाने के लिए जरूरी चीजें
लहसुन और कॉर्न का ढोकला बनाने के लिए आपको एक कप बेसन, आधा कप मीठा दही, 2-3 बड़े चम्मच तेल, एक चम्मच राई, 2-3 लहसुन की कलियां (बारीक कटी हुई), आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक (स्वादानुसार), एक कप स्वीट कॉर्न, आधा चम्मच बेकिंग सोडा, एक नींबू का रस और हरा धनिया (बारीक कटी हुई) चाहिए होगा। आप सामग्री की मात्रा को बढ़ा या घटा भी सकते हैं।
#1
ढोकला बनाने की शुरूआत
सबसे पहले एक बड़े कटोरे में बेसन, मीठा दही, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और आधा कप पानी डालकर अच्छे से मिला लें। अब इस मिश्रण को 10-15 मिनट के लिए ढककर रख दें, ताकि यह फूल सके। इसके बाद इस मिश्रण में बेकिंग सोडा मिलाकर फिर से अच्छी तरह मिलाएं। अब इसमें लहसुन का पेस्ट, स्वीट कॉर्न का पेस्ट और नींबू का रस डालकर अच्छे से मिला लें। इससे ढोकले को एक अलग स्वाद मिलेगा।
#2
ढोकला भाप में पकाएं
अब एक स्टीमर में पानी गर्म करें और उसमें थोड़ा-सा सिरका मिलाएं। इसके बाद ढोकला मिश्रण को एक चिकनाई लगी थाली में डालकर स्टीमर में रखें और ढककर 15-20 मिनट तक पकने दें। जब ढोकला अच्छे से पक जाए तो उसमें चाकू डालकर देखें कि वह अंदर तक पका हुआ है या नहीं। अगर चाकू साफ निकले तो समझ जाइए कि ढोकला तैयार है और अगर नहीं तो इसे थोड़ी देर और पकाएं।
#3
ढोकले पर लगाएं तड़का
ढोकला पकने के बाद इसे स्टीमर से निकालकर थोड़ा ठंडा होने दें, फिर इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब एक पैन में थोड़ा-सा तेल गर्म करें और उसमें राई डालें। जब राई तड़कने लगे तो इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डालकर सुनहरा भूरा होने तक भूनें। इसके बाद इस तड़के को तैयार ढोकले पर डालें और ऊपर से हरा धनिया सजाएं। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं।