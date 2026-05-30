घर पर आसानी से बनाया जा सकता है फ्रेंच कौइग्न अमान, जानिए इस पेस्ट्री की रेसिपी

फ्रेंच कौइग्न अमान एक स्वादिष्ट और अनोखा बेक्ड व्यंजन है। यह एक प्रकार की पेस्ट्री है, जिसमें कई परतें होती हैं और हर परत में मक्खन और चीनी होती है। इसे बनाने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इसका स्वाद आपको और आपके परिवार को बहुत पसंद आएगा। इस लेख में हम आपको इस खास व्यंजन को बनाने की पूरी रेसिपी बताएंगे, जिससे आप इसे आसानी से अपने घर पर बना सकें।

चीजें कौइग्न अमान के लिए जरूरी सामग्री फ्रेंच कौइग्न अमान बनाने के लिए आपको कुछ जरूरी चीजों की आवश्यकता होगी, जैसे कि मैदा, चीनी, नमक, मक्खन, खमीर और पानी। इन चीजों को सही मात्रा में मिलाकर आप अपने घर पर इस स्वादिष्ट व्यंजन को तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें अतिरिक्त मसाले, जैसे दालचीनी पाउडर या वनीला का अर्क भी मिला सकते हैं, ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए। मात्रा आप अपने हिसाब से तय कर लें।

आटा आटा तैयार करना सबसे पहले एक बड़े बर्तन में मैदा, चीनी, नमक और खमीर मिलाएं। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंध लें। इस आटे को ढककर गर्म स्थान पर लगभग 2-3 घंटे तक रखें, ताकि यह फूल जाए और इसका आकार दोगुना हो जाए। जब आटा फूल जाए तो इसे हल्का-सा मसलकर हवा निकाल दें और फिर से गूंध लें, ताकि यह चिकना और मुलायम हो जाए और सख्त न रहे।

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मक्खन मक्खन लगाना फूल चुके आटे को बेलकर उसमें पिघला हुआ मक्खन लगाएं। इसके बाद आटे को 3 हिस्सों में काट लें और हर हिस्से पर फिर से पिघला हुआ मक्खन और चीनी लगाएं। अब इन 3 हिस्सों को एकसाथ मिलाकर एक बड़ा आयताकार आकार दें। इसके बाद इसे 15 मिनट तक फ्रिज में रखें, ताकि यह ठंडा हो जाए। इस प्रक्रिया को दोहराते हुए आटे की कई परतें तैयार करें, जिनमें हर परत पर मक्खन और चीनी लगी हो।

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