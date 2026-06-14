फाइबर से भरपूर कैजुन चना सलाद खाने से स्वस्थ रहेगा शरीर, जानें आसान रेसिपी

#1

चनों को भिगो दें

कैजुन चना सलाद बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी मात्रा में चनों को रातभर पानी में भिगोकर छोड़ दें। फिर अगली सुबह इन्हें छानकर धो लें और इन्हें उबालने के लिए रख दें। जब ये पूरी तरह से उबल जाएं तो इन्हें ठंडा होने दें। इसके बाद कद्दूकस की हुई गाजर, बारीक कटी शिमला मिर्च, बारीक कटी टमाटर, बारीक कटा प्याज और उबली हुई ब्रोकली को एक बड़े बर्तन में डालकर अच्छे से मिला लें।