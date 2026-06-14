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फाइबर से भरपूर कैजुन चना सलाद खाने से स्वस्थ रहेगा शरीर, जानें आसान रेसिपी
कैजुन चना सलाद की रेसिपी

फाइबर से भरपूर कैजुन चना सलाद खाने से स्वस्थ रहेगा शरीर, जानें आसान रेसिपी

लेखन सयाली
Jun 14, 2026
11:17 am
क्या है खबर?

आजकल सलाद का चलन काफी बढ़ गया है, क्योंकि यह स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। अगर आप रोजाना एक अलग तरह का सलाद खाने की सोच रहे हैं तो कैजुन चना सलाद आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह सलाद फाइबर से भरपूर होता है और इसे बनाना भी काफी आसान है। आइए कैजुन चना सलाद बनाने की आसान रेसिपी जान लेते हैं।

सामग्री

इस सलाद को बनाने के लिए जरूरी सामान

कैजुन चना सलाद बनाने के लिए आपको एक कप उबले हुए चने, एक बड़ी गाजर (कद्दूकस की हुई), एक शिमला मिर्च (बारीक कटी हुई), एक टमाटर (बारीक कटा हुआ), आधा खीरा (बारीक कटा हुआ), एक प्याज (बारीक कटा हुआ), एक कप उबली हुई ब्रोकली, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, नमक (स्वादानुसार), एक चम्मच जितना नींबू का रस और थोड़ा-सा हरा धनिया (बारीक कटा हुआ) चाहिए होगा।

#1

चनों को भिगो दें

कैजुन चना सलाद बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी मात्रा में चनों को रातभर पानी में भिगोकर छोड़ दें। फिर अगली सुबह इन्हें छानकर धो लें और इन्हें उबालने के लिए रख दें। जब ये पूरी तरह से उबल जाएं तो इन्हें ठंडा होने दें। इसके बाद कद्दूकस की हुई गाजर, बारीक कटी शिमला मिर्च, बारीक कटी टमाटर, बारीक कटा प्याज और उबली हुई ब्रोकली को एक बड़े बर्तन में डालकर अच्छे से मिला लें।

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#2

मसाले मिलाएं

अब एक छोटे बर्तन में लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, नमक और नींबू के रस को अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को चनों के ऊपर डालें और अच्छे से मिलाने के बाद इस पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालें। आप चाहें तो इस पर थोड़ा-सा चाट मसाला भी छिड़क सकते हैं। अब आपका चना सलाद तैयार है। इसे खाने के लिए 10 मिनट पहले ही चनों को बाकी सामग्रियों के साथ मिलाएं।

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तरीका

सलाद को ऐसे दें स्वादिष्ट ट्विस्ट

अगर आप इस सलाद को थोड़ा और स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा-सा जैतून का तेल मिलाएं। इसके अलावा आप इसमें थोड़ी मात्रा में भुने हुए काजू या बादाम भी मिला सकते हैं। इससे न केवल इसका स्वाद बढ़ेगा, बल्कि यह और भी पौष्टिक बन जाएगा। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा अनार या सेब के टुकड़े भी मिला सकते हैं। इस तरह से आप अपने सलाद को और भी खास बना सकते हैं।

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