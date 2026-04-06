इंग्लैंड का बेहतरीन डेजर्ट है चॉकलेट ट्राइफल, जो मीठा खाने के शौकीनों को आएगा पसंद

चॉकलेट ट्राइफल एक स्वादिष्ट डेजर्ट है, जो परतदार होता है और बिना बेक किए बनता है। यह मिठाई चॉकलेट प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है और इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता। इसमें चॉकलेट केक या ब्राउनी, चॉकलेट पुडिंग या कस्टर्ड, व्हीप्ड क्रीम, बिस्किट, कैंडी या फल डाले जाते हैं। आइए आज हम आपको इंग्लैंड के इस डेजर्ट की आसान रेसिपी बताते हैं। इसे खा कर आपका मन तृप्त हो जाएगा।

सामग्री चॉकलेट ट्राइफल बनाने के लिए जरूरी सामग्री चॉकलेट ट्राइफल बनाने के लिए आपको कुछ सरल सामग्री की आवश्यकता होगी, जैसे कि बिस्किट, दूध, कोको पाउडर, चीनी, क्रीम या व्हीप्ड क्रीम और बादाम या पिस्ता जैसे कुछ सूखे मेवे। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंदीदा फ्लेवर वाली आइसक्रीम भी मिला सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें फल भी डाल सकते हैं, जैसे केले या स्ट्रॉबेरी। इसमें चॉकलेट चिप्स और कैंडी डालना भी बढ़िया निर्णय होगा, ताकि स्वाद और बढ़ जाए।

#1 बिस्किट को भिगोना सबसे पहले एक गहरे कटोरे में दूध और थोड़ा-सा कोको पाउडर मिलाकर उसे गर्म करें। जब दूध उबलने लगे तो गैस बंद कर दें और इसमें बिस्किट को डालकर उन्हें अच्छी तरह भिगो दें, ताकि वे पूरी तरह से दूध में डूब जाएं। आप चाहें तो इन बिस्किट को थोड़ी देर फ्रिज में रख सकते हैं, ताकि वे ठंडे हो जाएं और उनका स्वाद बेहतर हो जाए। इससे आपके चॉकलेट ट्राइफल का आधार तैयार हो जाएगा।

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#2 चॉकलेट क्रीम बनाएं अब बारी आती है चॉकलेट क्रीम बनाने की। इसके लिए एक पैन में दूध और चीनी डालकर उबालें, जब तक कि दूध गाढ़ा न हो जाए। फिर इसमें कोको पाउडर मिलाएं और अच्छी तरह से मिलाएं, ताकि कोई गांठ न रहे। इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकाते रहें, जब तक कि यह पूरी तरह से गाढ़ा न हो जाए। जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो गैस बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें।

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#3 ट्राइफल को सजाएं अब बारी आती है ट्राइफल को सजाने की। इसके लिए एक पारदर्शी गिलास या कटोरे लें और सबसे पहले उसमें एक परत भिगोए हुए बिस्किट की डालें। इसके ऊपर एक परत चॉकलेट क्रीम की डालें और फिर इसी तरह कई परतें बनाते हुए इसे पूरा भर दें। आप चाहें तो बीच-बीच में कटे हुए फल भी डाल सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। अंतिम परत पर थोड़ा-सा सूखे मेवे डालकर इसे सजाएं।