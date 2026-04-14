बाजार से लाने के बजाय घर पर ही बना लें बिना अंडे वाली मेयोनीज, जानें रेसिपी
क्या है खबर?
मेयोनीज एक ऐसा सॉस है, जो कई व्यंजनों का स्वाद बढ़ा देता है। इसे लोग सैंडविच से लेकर सलाद की ड्रेसिंग तक में मिलाना पसंद करते हैं। आमतौर पर इसमें अंडे का इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर आप शाकाहारी हैं या अंडे नहीं खाते तो बिना अंडे के भी मेयोनीज बनती है। इस लेख में हम आपको घर पर बिना अंडे की मेयोनीज बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी रहेगी।
सामग्रियां
मेयोनीज बनाने के लिए लगेगी ये सामग्री
घर पर बिना अंडे की मेयोनीज बनाने के लिए आपको कुछ सरल चीजों की जरूरत होगी, जो रसोई में आसानी से मिल जाएंगी। इसके लिए एक कप दूध (जो कमरे के तापमान पर हो), आधा कप तेल (सूरजमुखी या जैतून का), एक चम्मच नींबू का रस, स्वादानुसार नमक और आधा चम्मच सरसों का पाउडर चाहिए होगा। आप चाहें तो इसमें अन्य मसाले भी मिला सकते हैं, जैसे काली मिर्च पाउडर या लहसुन पाउडर, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा।
#1
दूध और तेल को मिलाएं
सबसे पहले एक मिक्सर जार में दूध और तेल डालें। इसे अच्छी तरह से मिक्स करें, जब तक कि मिश्रण का फेना न बनने लगे। यह प्रक्रिया लगभग 2-3 मिनट तक चलेगी। ध्यान रखें कि मिश्रण को धीमी गति पर मिक्स करना है, ताकि इसमें हवा आए और यह हल्का हो जाए। जब मिश्रण अच्छी तरह से फेनेदार हो जाए तो इसे एक कटोरे में निकाल लें और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें।
#2
नींबू का रस डालें
अब मिक्स किए हुए मिश्रण में नींबू का रस डालें और फिर से मिक्स करें। यह कदम बहुत जरूरी है, क्योंकि नींबू का रस मेयोनीज को खट्टा बनाता है, जिससे इसका स्वाद बढ़ जाता है। अगर आपको बहुत खट्टा पसंद नहीं है तो नींबू का रस कम डालें या अपनी पसंद के अनुसार अन्य खट्टे तत्व, जैसे सेब का सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे मेयोनीज का स्वाद और भी निखर जाएगा।
#3
नमक और सरसों का पाउडर मिलाएं
अब तैयार मेयोनीज में नमक और सरसों का पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। सरसों का पाउडर न केवल स्वाद बढ़ाता है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा होता है। इसे मिलाने से मेयोनीज का स्वाद और भी खास हो जाता है। आप चाहें तो इसमें थोड़ी-सी काली मिर्च पाउडर या लहसुन पाउडर भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। इस तरह आपकी बिना अंडे वाली मेयोनीज तैयार हो जाएगी।