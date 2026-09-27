बिना अंडे के बनाकर खाएं स्वादिष्ट फज ब्राउनी, बहुत आसान है रेसिपी
क्या है खबर?
फज ब्राउनी एक लोकप्रिय मिठाई है, जिसे बच्चे से लेकर बड़े तक, सभी बहुत पसंद करते हैं। यह न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि इसे बनाना भी काफी आसान है। आज हम आपको बिना अंडे के फज ब्राउनी की रेसिपी बताएंगे, जिसे आप घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं। इसमें हम आपको क्रमबद्ध तरीके से बताएंगे कि कैसे आप इस स्वादिष्ट मिठाई को आसानी से बना सकते हैं।
#1
ओवन को पहले से गर्म करें
फज ब्राउनी को सही तरीके से पकाने के लिए सबसे पहले अपने ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस पर पहले से गर्म कर लें।
इससे हमारी सारी सामग्री तैयार होने तक ओवन तैयार हो जाएगा और जब हम मिश्रण को ओवन में डालेंगे तो वह तुरंत पकने लगेगा।
इस प्रक्रिया से ब्राउनी अच्छी तरह से पकती है और उसका स्वाद भी बेहतरीन आता है। पहले से गर्म करने से ब्राउनी का टेक्सचर भी सही रहता है।
#3
मिश्रण तैयार करें
अब एक बड़े कटोरे में मक्खन और चीनी को अच्छी तरह से मिलाएं, जब तक कि मिश्रण हल्का और फूला हुआ न हो जाए।
इसके बाद इसमें धीरे-धीरे दूध डालते हुए अच्छी तरह मिलाएं, ताकि मिश्रण गाढ़ा हो जाए।
अब इसमें मैदा, कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अगर आपको लगता है कि मिश्रण बहुत गाढ़ा हो रहा है तो थोड़ा और दूध डालें, ताकि यह सही टेक्सचर में आ सके।
#4
बैटर को बेकिंग पैन में डालें
जब आपका बैटर तैयार हो जाए तो उसे एक चिकनी की हुई ब्राउनी पैन या किसी भी आकार के बेकिंग टिन में डालें।
अगर आपके पास ब्राउनी पैन नहीं है तो आप किसी भी आकार के बेकिंग टिन का उपयोग कर सकते हैं।
हालांकि, बस ध्यान रखें कि उसे पहले चिकना कर लें, ताकि ब्राउनी आसानी से निकल सके। इसके बाद बैटर को पैन में समान रूप से फैलाएं और हल्का सा टैप करें, ताकि वह सेट हो जाए।
#5
ब्राउनी को पकाएं और काटें
अब तैयार मिश्रण को पहले से गर्म किए हुए ओवन में लगभग 25-30 मिनट तक पकाएं या जब तक कि ऊपर से हल्का सुनहरा रंग न आ जाए तब तक इसे बेक करें।
ब्राउनी पकने के बाद उसे ठंडा होने दें फिर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। आपकी स्वादिष्ट फज ब्राउनी तैयार है!
इसे आप किसी भी खास मौकों पर बना सकते हैं या जब भी आपका मन मीठा खाने का करे, तब इसका आनंद ले सकते हैं।