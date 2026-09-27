बिना अंडे के बनाकर खाएं स्वादिष्ट फज ब्राउनी, बहुत आसान है रेसिपी

जब आपका बैटर तैयार हो जाए तो उसे एक चिकनी की हुई ब्राउनी पैन या किसी भी आकार के बेकिंग टिन में डालें।

अगर आपके पास ब्राउनी पैन नहीं है तो आप किसी भी आकार के बेकिंग टिन का उपयोग कर सकते हैं।

हालांकि, बस ध्यान रखें कि उसे पहले चिकना कर लें, ताकि ब्राउनी आसानी से निकल सके। इसके बाद बैटर को पैन में समान रूप से फैलाएं और हल्का सा टैप करें, ताकि वह सेट हो जाए।