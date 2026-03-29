बच्चे कर रहे हैं मीठा खाने की जिद? उन्हें बनाकर खिलाएं बिना अंडे की लजीज ब्राउनी

ब्राउनी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये मीठे और चॉकलेटी स्नैक्स हर उम्र के लोगों को पसंद आते हैं। आज हम आपको अंडे के बिना ब्राउनी बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिनका स्वाद आप कभी भूल नहीं पाएंगे। इस रेसिपी में हम आपको कुछ खास टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे, जिनसे आपकी ब्राउनी और भी मजेदार बनेंगी। आप इन्हें अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं, जब वे मीठा खाने की जिद करें।

#1 सबसे पहले ओवन को करें गर्म ब्राउनी बनाने से पहले अपने ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट तक गर्म करें। इससे ब्राउनी को पकाते समय ओवन का तापमान सही रहेगा और वे अच्छी तरह से बेक होंगी। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप माइक्रोवेव का उपयोग भी कर सकते हैं। हालांकि, ध्यान रखें कि माइक्रोवेव को कम तापमान पर सेट करें, ताकि ब्राउनी जल न जाएं। सही तापमान पर बेक करने से ही आपको बेहतरीन परिणाम मिलेंगे।

#2 मिलाएं सूखी सामग्री सबसे पहले एक बड़े कटोरे में मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर और थोड़ा-सा नमक मिलाएं। इन सूखी सामग्रियों को अच्छे से मिलाने के बाद इसमें थोड़ी-सी चीनी भी डालें। यह मिश्रण आपकी ब्राउनी का बेस होगा। इन सभी सामग्रियों को अच्छे से मिलाकर एक तरफ रख दें, ताकि जब आपको मिश्रण बनाना हो तो सब कुछ तैयार हो। ध्यान रखें कि सभी सामग्री को अच्छे से मिलाएं, ताकि कोई गांठ न रहे और मिश्रण एकसार हो जाए।

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## गीली सामग्री करें तैयार अब एक दूसरे कटोरे में पिघला हुआ मक्खन, दूध और वेनिला एसेंस मिलाएं। अगर आपको वेनिला एसेंस नहीं मिलता तो आप उसकी जगह बादाम एसेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ब्राउनी में एक खास खुशबू आएगी। गीली सामग्री को अच्छे से मिलाकर थोड़ा गर्म करें, ताकि सभी तत्व अच्छे से घुल जाएं। इससे ब्राउनी का स्वाद और भी बढ़ जाएगा और वे ज्यादा स्वादिष्ट बनेंगी। ध्यान रखें कि गीली सामग्री को धीरे-धीरे मिलाएं, ताकि मिश्रण एकसार हो जाए।

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#4 एक साथ मिलाएं सूखी और गीली सामग्री अब धीरे-धीरे गीली सामग्री को सूखी सामग्री में डालें और अच्छे से मिलाएं। ध्यान रखें कि मिश्रण बहुत ज्यादा गाढ़ा न हो। ज्यादा गाढ़ा होने पर उसे हल्का-सा पानी डालकर पतला करें, ताकि ब्राउनी नरम बन सकें। इस मिश्रण को अच्छे से मिलाने के बाद आप देखेंगे कि यह एकदम सही बन गया है। अब इसे थोड़ी देर के लिए ढककर रखें, ताकि सभी सामग्रियां अच्छे से एकसार हो जाएं।