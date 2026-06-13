देसी बादाम दूध गर्मी को मिनटों में करेगा दूर, जानिए घर पर बनाने का तरीका
क्या है खबर?
बादाम दूध एक पौष्टिक और स्वादिष्ट पेय है, जिसका मीठा स्वाद मन को तृप्त कर देता है। यह न केवल आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, बल्कि इसे बनाना भी बेहद आसान है। इस पेय में बादाम के साथ-साथ अन्य प्राकृतिक चीजें भी शामिल होती हैं, जो इसे और भी पौष्टिक बनाती हैं। इस लेख में हम आपको देसी बादाम दूध बनाने की सरल रेसिपी बताएंगे, जिससे आप घर पर ही इस स्वास्थ्यवर्धक पेय का आनंद ले सकते हैं।
सामग्रियां
देसी बादाम दूध बनाने के लिए जरूरी चीजें
बादाम का दूध बनाने के लिए आपको जो भी चीजें चाहिए होंगी, वो रसोई में ही उपलब्ध होंगी। इसके लिए एक कप बादाम (रात भर पानी में भिगोए हुए), चार कप दूध, एक चम्मच इलायची पाउडर, चीनी (स्वादानुसार), एक चौथाई चम्मच केसर (वैकल्पिक), कुछ कटे हुए बादाम और पिस्ता (सजावट के लिए) और बर्फ चाहिए होगी। इन सभी चीजों का उपयोग करके आप घर पर ही देसी बादाम दूध बना सकते हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पौष्टिक भी है।
#1
बादाम छीलें
सबसे पहले भीगे हुए बादाम को छीलें। इसके लिए भीगे हुए बादाम को हल्के से दबाते हुए उसके छिलके को निकाल लें। यह प्रक्रिया सभी भीगे हुए बादाम पर इसी तरह दोहराएं। बादाम को नरम करने के लिए उन्हें रातभर पानी में भिगोकर रखा जाता है, जिससे छिलका आसानी से निकल जाता है। इस तरह आप बिना किसी कठिनाई के सभी भीगे हुए बादाम को छील सकते हैं और उन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार कर सकते हैं।
#2
बादाम दूध बनाने का तरीका
अब छिले हुए बादाम को मिक्सर में डालकर अच्छी तरह पीस लें। इसके बाद इसी जार में 4 कप दूध डालें और फिर से पीसें, जब तक कि मिश्रण पूरी तरह से मुलायम न हो जाए। इसके बाद इस मिश्रण को एक बड़ी छलनी या कपड़े से छानकर एक बर्तन में निकाल लें, ताकि बादाम का दूध तैयार हो सके। इस प्रक्रिया से आपका देसी बादाम दूध तैयार हो जाएगा।
#3
स्वाद बढ़ाने के लिए मिलाएं मसाले
अब तैयार बादाम दूध में इलायची पाउडर डालें और अच्छी तरह मिलाएं, ताकि सभी मसाले अच्छे से मिल जाएं। इसके बाद इसमें स्वादानुसार चीनी डालें और फिर से मिलाएं। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा केसर भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। इस तरह बादाम दूध तैयार हो जाएगा, जिसे आप ठंडा या गर्म दोनों तरह से परोस सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। ऊपर से बारीक कटे पिस्ता-बादाम और बर्फ भी डालें।