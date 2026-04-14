नाश्ते में कुछ हल्का खाना है तो बनाएं स्वादिष्ट टमाटर उत्तपम, जानिए इसकी आसान रेसिपी

उत्तपम एक दक्षिण भारतीय व्यंजन है, जो नाश्ते में खाने के लिए बेहतरीन है। यह खाने में स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी है। अगर आप रोजाना कुछ नया बनाना चाहते हैं तो टमाटर उत्तपम आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसे बनाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यह जल्दी तैयार हो जाएगा। आइए टमाटर उत्तपम बनाने की आसान रेसिपी पर नजर डालते हैं।

सामग्री टमाटर उत्तपम के लिए जरूरी सामग्री टमाटर उत्तपम बनाने के लिए आपको कुछ सामान्य चीजें चाहिए होंगी, जो आसानी से रसोई में मिल जाएंगी। इसके लिए आपको एक कप सूजी, आधा कप दही, 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च (स्वादानुसार), बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई गाजर, बारीक कटा हुआ टमाटर, नमक (स्वादानुसार) और तेल चाहिए होगा। आप चाहें तो इसमें अन्य सब्जियां और मसाले भी शामिल कर सकते हैं।

#1 सूजी को भूनें टमाटर उत्तपम बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में सूजी को हल्का सुनहरा होने तक भून लें। इससे उसका स्वाद बढ़ जाएगा और उत्तपम कुरकुरा भी बनेगा। सूजी को भूनते समय गैस की आंच मध्यम रखें, ताकि वह जल न जाए। जब सूजी अच्छी तरह से भुन जाए तो उसे एक बर्तन में निकालकर ठंडा होने दें। सूजी ठंडी हो जाने पर उसमें दही मिलाकर अच्छी तरह से फेंट लें, ताकि कोई गांठ न रहे।

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#2 बैटर तैयार करें सूजी और दही को अच्छे से मिलाने के बाद इसमें बारीक कटी हुई सब्जियां डालें, जैसे प्याज, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, गाजर और टमाटर। इन सब्जियों को मिलाने से उत्तपम में एक अलग ही स्वाद आ जाएगा। इसके बाद बैटर में थोड़ा-सा नमक मिलाएं। बैटर को अच्छी तरह से मिलाकर एक घंटे के लिए ढककर रख दें, ताकि यह अच्छे से फूल जाए और सारे मसाले मिल जाएं। यह प्रक्रिया उत्तपम को स्वादिष्ट बनाने में मदद करेगी।

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#3 उत्तपम बनाना शुरू करें अब एक तवे को गर्म करें और उस पर थोड़ा-सा तेल फैलाएं। जब तवा गर्म हो जाए तो उस पर एक करछी बैटर डालें और उसे गोल आकार दें। बैटर के बीच में थोड़ा-सा तेल फैलाएं, ताकि उत्तपम अच्छे से पक जाए। जब उत्तपम के किनारे सुनहरे हो जाएं और वह तवे से आसानी से हटने लगे तो उसे पलटकर दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक पकाएं। आपका टमाटर उत्तपम तैयार है।