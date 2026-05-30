कुछ नया खाना चाहते हैं तो आजमाएं फ्रेंच रीलिजियस, जानिए इस डेजर्ट की रेसिपी

फ्रेंच रीलिजियस एक स्वादिष्ट और अनोखा मीठा व्यंजन है, जो 2 गोल आकार की पेस्ट्री के बीच कस्टर्ड क्रीम भरकर बनाया जाता है। यह मिठाई अपने नाम के कारण चर्च से जुड़ी हुई है। इसका मतलब 'धार्मिक महिला' होता है और इसे अक्सर चर्च के समारोहों में परोसा जाता था। आज हम आपको इस व्यंजन की रेसिपी बताएंगे, जिससे आप इसे आसानी से घर पर बना सकें। इसे खाने के बाद आप इसे बार-बार बनाना चाहेंगे।

#1 पेस्ट्री तैयार करें फ्रेंच रीलिजियस बनाने के लिए सबसे पहले पेस्ट्री तैयार करनी होती है। इसके लिए पानी और मक्खन को एक पैन में गर्म करें, फिर उसमें मैदा डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इस मिश्रण को धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए और यह अपनी सतह पर हल्का-सा चमकने लगे। अब इस मिश्रण को एक बर्तन में निकालकर ठंडा होने दें, ताकि इसे बाद में बेल सकें।

#2 कस्टर्ड क्रीम बनाएं कस्टर्ड क्रीम बनाने के लिए दूध को उबालें और उसमें चीनी, वनीला एसेंस और ताजा निकाली गई मलाई डालें। इस मिश्रण को धीमी आंच पर लगातार चलाते रहें, ताकि यह जले नहीं। जब यह गाढ़ा हो जाए तो इसे ठंडा होने दें। ध्यान रखें कि कस्टर्ड क्रीम को गाढ़ा करने के लिए इसे अच्छी तरह से पकाना जरूरी है। ठंडा होने के बाद कस्टर्ड क्रीम तैयार हो जाएगी, जिसे आप पेस्ट्री में भर सकते हैं।

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#3 पेस्ट्री को भरें जब पेस्ट्री और कस्टर्ड क्रीम दोनों तैयार हो जाएं तो अब हमें इन्हें एक साथ मिलाना है। इसके लिए पहले पेस्ट्री के एक हिस्से पर कस्टर्ड क्रीम डालें, फिर उसके ऊपर दूसरा हिस्सा रखकर इसे ढक दें। इस तरह से आपका पहला रीलिजियस तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो पेस्ट्री के दोनों हिस्सों पर थोड़ी-सी कस्टर्ड क्रीम भी लगा सकते हैं, ताकि यह और भी स्वादिष्ट लगे। कस्टर्ड की मात्रा का ध्यान जरूर रखें।

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