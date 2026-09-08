सेब से बनी पाई खा कर दिल हो जाएगा खुश, इसकी रेसिपी भी है आसान
क्या है खबर?
सेब की पाई एक बेहद स्वादिष्ट और घर पर आसानी से बनने वाला डेजर्ट है, जो पतझड़ के मौसम में खाने का मजा दोगुना कर देती है। इसमें सेब की मिठास होती है, जो मन को खुश करने के लिए काफी है। इसे बनाना काफी सरल है और इसका स्वाद हर किसी को पसंद आता है। अगर आप भी इस पतझड़ के मौसम में कुछ खास और मीठा बनाना चाहते हैं तो यह रेसिपी आपके लिए है।
सामग्री
सेब की पाई बनाने के लिए जरूरी सामान
सेब की पाई बनाने के लिए आपको साधारण चीजों की ही जरूरत पड़ेगी, जो आसानी से किसी भी दुकान में मिल जाएंगी।
इसके लिए आपको बड़े आकार के 2 सेब, आधा कप चीनी, एक चौथाई कप पानी, 2 बड़े चम्मच मक्खन, एक छोटी चम्मच दालचीनी पाउडर, एक चौथाई छोटी चम्मच जायफल पाउडर, पाई का तैयार आटा (बाजार से खरीदा हुआ या घर पर बनाया हुआ) और थोड़ा-सा मक्के का आटा (अगर जरूरत हो तो) चाहिए होगा।
#1
पाई का आटा तैयार करें
सबसे पहले ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर लें। अब पाई का तैयार आटा लें और उसे पाई बनाने वाले बर्तन में अच्छे से बिछा दें।
किनारों को हल्का-सा मोड़कर इसे सजाएं। अगर आप खुद आटा बनाना चाहते हैं तो आटे को गूंथकर पतला बेल लें और इसे बर्तन में बिछा दें।
ध्यान दें कि आटा बर्तन के आकार का होना चाहिए और उसमें कोई गाठें नहीं होनी चाहिए।
#2
सेब का मिश्रण तैयार करें
सेब का मिश्रण बनाने के लिए सबसे पहले सेबों को धोकर छील लें और पतले टुकड़ों में काट लें। एक पैन में मक्खन गर्म करें और उसमें कटे हुए सेब डालकर हल्का पकाएं।
जब सेब नरम हो जाए तो उसमें चीनी, पानी, दालचीनी पाउडर और जायफल पाउडर डालें। इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकाएं, जब तक कि यह थोड़ा गाढ़ा न हो जाए।
अगर मिश्रण ज्यादा पतला लगे तो इसमें थोड़ा-सा मक्के का आटा डालकर गाढ़ा कर लें।
#3
पाई को भरें
अब तैयार सेब के मिश्रण को पाई के आटे पर अच्छे से फैला दें। इसके बाद, एक और आटे की परत लें और इसे ऊपर से ढक दें।
किनारों को दबाकर अच्छे से बंद करें, ताकि मिश्रण बाहर न निकले। ऊपर से हल्का मक्खन लगाएं और चाकू से छोटे-छोटे कट लगाकर हवा निकलने के लिए जगह बनाएं।
इससे पाई अंदर से अच्छे से पक जाएगी। इसके बाद इसे ओवन में डालकर बेक कर लें।