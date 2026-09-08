सेब की पाई की रेसिपी

सेब से बनी पाई खा कर दिल हो जाएगा खुश, इसकी रेसिपी भी है आसान

लेखन सयाली 12:35 pm Sep 08, 202612:35 pm

क्या है खबर?

सेब की पाई एक बेहद स्वादिष्ट और घर पर आसानी से बनने वाला डेजर्ट है, जो पतझड़ के मौसम में खाने का मजा दोगुना कर देती है। इसमें सेब की मिठास होती है, जो मन को खुश करने के लिए काफी है। इसे बनाना काफी सरल है और इसका स्वाद हर किसी को पसंद आता है। अगर आप भी इस पतझड़ के मौसम में कुछ खास और मीठा बनाना चाहते हैं तो यह रेसिपी आपके लिए है।