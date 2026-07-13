बीटरूट पराठा की रेसिपी

नाश्ते में बनाकर खाएं सेहतमंद चुकंदर का पराठा, जानिए इसकी आसान रेसिपी

लेखन सयाली 01:05 pm Jul 13, 202601:05 pm

क्या है खबर?

चुकंदर का पराठा एक स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन है, जिसे आप अपने रोजमर्रा के खाने में शामिल कर सकते हैं। यह पराठा न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व भी आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। चुकंदर में आयरन, फाइबर और विटामिन की भरपूर मात्रा होती है, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। आज के लेख में हम आपको इस व्यंजन की आसान रेसिपी बताएंगे, जिसे आप नाश्ते में शामिल कर सकते हैं।