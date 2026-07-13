नाश्ते में बनाकर खाएं सेहतमंद चुकंदर का पराठा, जानिए इसकी आसान रेसिपी
क्या है खबर?
चुकंदर का पराठा एक स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन है, जिसे आप अपने रोजमर्रा के खाने में शामिल कर सकते हैं। यह पराठा न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व भी आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। चुकंदर में आयरन, फाइबर और विटामिन की भरपूर मात्रा होती है, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। आज के लेख में हम आपको इस व्यंजन की आसान रेसिपी बताएंगे, जिसे आप नाश्ते में शामिल कर सकते हैं।
सामग्री
चुकंदर का पराठा बनाने के लिए जरूरी सामान
चुकंदर का पराठा बनाने के लिए आपको कुछ मुख्य चीजों की जरूरत होगी, जैसे कि ताजा चुकंदर, गेहूं का आटा, नमक, हरी मिर्च (बारीक कटी हुई), अदरक, लहसुन, हरा धनिया, जीरा, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और तेल।
आप चाहें तो इसमें अपने पसंदीदा मसाले भी मिला सकते हैं या अन्य सब्जियां भी डाल सकते हैं। इन सामग्रियों से आप लगभग 4-5 लोगों के लिए पराठे बना सकते हैं।
#1
चुकंदर को उबालकर तैयार करें
सबसे पहले ताजा चुकंदर को अच्छी तरह धोकर छील लें, फिर उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब एक बर्तन में पानी उबालें और उसमें कटा हुआ चुकंदर डालकर 10-15 मिनट तक उबालें, जब तक कि वह नरम न हो जाए।
उबलने के बाद चुकंदर को छानकर ठंडा होने दें, फिर उसे मैश कर लें, ताकि उसका रस निकल जाए और वह गाढ़ा हो जाए।
यह मिश्रण आपके पराठे के लिए तैयार हो जाएगा।
#2
पराठे का आटा गूंथें
अब पराठे का आटा गूंथने का समय है। इसके लिए एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा लें और उसमें थोड़ा नमक डालें।
अब इस मिश्रण में पानी डालते हुए नरम गूंथ लें। ध्यान रखें कि आटा ज्यादा सख्त न हो, बल्कि मुलायम होना चाहिए, ताकि पराठे आसानी से बेल सकें।
गूंथने के बाद आटे को थोड़ी देर ढककर रख दें, ताकि वह सेट हो जाए और उसमें लचीलापन आ जाए।
#3
पराठे तैयार करें
अब बारी आती है पराठों को बनाने की। इसके लिए गूंथे हुए आटे में मैश किया हुआ चुकंदर का मिश्रण डालकर अच्छे से मिला लें।
इसे तब तक हाथों से गूथें जब तक मिश्रण आटे में घुल न जाए। इसके बाद छोटी-छोटी लोइयां बनाकर उन्हें बेल लें।
अब तवे को गर्म करके उस पर थोड़ा तेल लगाकर बेले हुए पराठे को दोनों ओर सुनहरा होने तक सेंके। इसी तरह सभी पराठों को तैयार कर लें और उन्हें गर्मा-गर्म परोसें।