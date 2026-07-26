गर्मियों में ठंडक का एहसास पाने के लिए बनाएं सीताफल की आइसक्रीम, आसान है रेसिपी

इस लजीज आइसक्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सर के जार में मलाई, गाढ़ा दूध, चीनी, नींबू का रस और वनीला एसेंस डालकर अच्छे से फेंट लें।

इसके बाद इस मिश्रण को एक एयरटाइट डिब्बे में डालकर 5-6 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। अगर आपके पास मिक्सर नहीं है तो आप इन सामग्रियों को एक कटोरे में डालकर हाथ से भी फेंट सकते हैं।

इससे एक मलाईदार यानि क्रीमी मिश्रण तैयार हो जाएगा।