खारी बनाने की रेसिपी

चाय के साथ खाएं कुरकुरी खारी, मिनटों में घर पर ही हो जाएगी तैयार

लेखन सयाली 10:24 am Aug 06, 202610:24 am

क्या है खबर?

खारी एक स्वादिष्ट और कुरकुरा नाश्ता है, जिसे आप किसी भी समय बना सकते हैं। यह चाय या कॉफी के साथ परोसने के लिए आदर्श है और बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को पसंद आता है। इस लेख में हम आपको खारी बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिसे आप कुछ ही मिनटों में घर पर बना सकते हैं। आइए खारी के लिए जरूरी चीजें और इसे बनाने का तरीका जानते हैं।