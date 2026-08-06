चाय के साथ खाएं कुरकुरी खारी, मिनटों में घर पर ही हो जाएगी तैयार
क्या है खबर?
खारी एक स्वादिष्ट और कुरकुरा नाश्ता है, जिसे आप किसी भी समय बना सकते हैं। यह चाय या कॉफी के साथ परोसने के लिए आदर्श है और बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को पसंद आता है। इस लेख में हम आपको खारी बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिसे आप कुछ ही मिनटों में घर पर बना सकते हैं। आइए खारी के लिए जरूरी चीजें और इसे बनाने का तरीका जानते हैं।
सामग्री
खारी के लिए जरूरी चीजें
खारी बनाने के लिए आपको कुछ साधारण चीजों की जरूरत होगी। इन चीजों में शामिल हैं: 2 कप मैदा, 100 ग्राम मक्खन (नमक रहित), आधा छोटा चम्मच नमक, एक चौथाई छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और पानी (जरूरत के हिसाब से)।
आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा सफेद तिल भी डाल सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। इन सभी चीजों को एकसाथ मिलाकर खारी तैयार की जा सकती है।
#1
आटा गूंधना
सबसे पहले एक बड़े बर्तन में मैदा, नमक और बेकिंग पाउडर मिलाएं। अब इसमें मक्खन डालकर अच्छे से मिलाएं, ताकि मिश्रण में गांठें न रहें।
इसके बाद थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंध लें। ध्यान रखें कि आटा ज्यादा नरम नहीं होना चाहिए, ताकि खारी अच्छी तरह से बन सके।
आटा गूंधने के बाद उसे एक गीले कपड़े से ढककर 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें, ताकि वह सेट हो सके।
#2
आकार देना
अब सेट किए हुए आटे को छोटी-छोटी लोइयों में बांट लें और हर लोई को बेलकर चौकोर आकार दें। आप चाहें तो इसे गोल या आयताकार आकार भी दे सकते हैं।
इसके बाद बेली हुई लोई पर चाकू से छोटे-छोटे कट लगाएं, लेकिन ध्यान रखें कि गहरे कट न करें। बस हल्का-सा कट लगाएं, ताकि खारी कुरकुरी बने।
इसी तरह बाकी लोईयों को भी आकार दें और तैयार खारी को एक प्लेट में रख दें।
#3
बेक करना
अब तैयार खारी को पहले से गर्म किए हुए ओवन में रखें और उसे 180 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 15-20 मिनट तक सेंकने दें या जब तक कि वह सुनहरी भूरी रंग की न हो जाए।
बीच-बीच में खारी को चेक करते रहें, ताकि वह जल न जाए। जब सभी खारी अच्छे से बेक हो जाएं तो उन्हें ओवन से निकालकर ठंडा होने दें।
ठंडा होने के बाद इन्हें परोसें और आनंद लें।