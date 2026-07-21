क्रीम चीज की रेसिपी

बाजार से खरीदने के बजाय घर पर ही बना लें क्रीम चीज, आसान होती है रेसिपी

लेखन सयाली 04:59 pm Jul 21, 202604:59 pm

क्या है खबर?

क्रीम चीज एक स्वादिष्ट और मलाईदार चीज है, जिसका इस्तेमाल कई व्यंजनों में किया जाता है। यह पास्ता से लेकर पेस्ट्री तक, हर चीज में जाती है। अगर आप सोचते हैं कि क्रीम चीज बाजार से ही मिलती है तो आपको बता दें कि इसे घर पर भी बनाया जा सकता है। इस लेख में हम आपको घर पर आसानी से क्रीम चीज बनाने की रेसिपी बताएंगे, जिससे आप भी इस लजीज चीज का आनंद ले सकें।