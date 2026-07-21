बाजार से खरीदने के बजाय घर पर ही बना लें क्रीम चीज, आसान होती है रेसिपी
क्या है खबर?
क्रीम चीज एक स्वादिष्ट और मलाईदार चीज है, जिसका इस्तेमाल कई व्यंजनों में किया जाता है। यह पास्ता से लेकर पेस्ट्री तक, हर चीज में जाती है। अगर आप सोचते हैं कि क्रीम चीज बाजार से ही मिलती है तो आपको बता दें कि इसे घर पर भी बनाया जा सकता है। इस लेख में हम आपको घर पर आसानी से क्रीम चीज बनाने की रेसिपी बताएंगे, जिससे आप भी इस लजीज चीज का आनंद ले सकें।
#1
दूध को उबालें
क्रीम चीज को तैयार करने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में दूध डालें और उसे अच्छे से उबाल लें। ध्यान रखें कि दूध को लगातार चलाते रहें, ताकि वह नीचे से चिपके नहीं।
जब दूध उबलने लगे तो आंच को धीमा कर दें और उसे 5-10 मिनट तक उबलने दें।
इससे दूध में मौजूद पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और उसकी मात्रा कम हो जाएगी, जिससे क्रीम चीज बनाने में आसानी होगी।
#2
नींबू का रस मिलाएं
अब उबले हुए दूध में थोड़ा-सा नींबू का रस डालें। यह दूध को फाड़ देगा और उसमें से पानी अलग हो जाएगा।
आप चाहें तो सिरका भी उपयोग कर सकते हैं। नींबू का रस डालते ही दूध में झाग उठने लगेगी और उसका पानी अलग होने लगेगा।
इसे 5-10 मिनट तक हल्के हाथ से मिलाते रहें, ताकि दही और पानी अलग हो जाएं। ध्यान रखें कि दूध बहुत ज्यादा गाढ़ा न हो, बस इतना कि वह फट जाए।
#3
दही को छानें
जब आपको लगे कि दूध अच्छे से फट चुका है तो इसे एक साफ कपड़े या छन्नी से छान लें, ताकि उसका पानी पूरी तरह निकल जाए।
इस प्रक्रिया के बाद आपके पास फटा हुआ दही बचेगा, जिसे आप क्रीम चीज बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखें कि दही को अच्छी तरह से छान लेना चाहिए, ताकि उसमें पानी न रहे और वह सही तरीके से गाढ़ा हो सके।
#4
दही को फेंटे
अब छने हुए दही को एक मिक्सर या फूड प्रोसेसर में डालकर अच्छे से फेंट लें। इससे आपकी क्रीम चीज तैयार हो जाएगी।
अगर आपको क्रीम चीज थोड़ी मीठी पसंद है तो इसमें थोड़ा शक्कर भी मिला सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें अपने पसंदीदा फ्लेवर्स, जैसे वनीला एसेंस या स्ट्रॉबेरी प्यूरी भी मिला सकते हैं, ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए।
इसे आप किसी भी व्यंजन को मलाइदार बनाने के लिए इस्तेमाल करें।